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3 de noviembre de 2026 - 07:32
Jujuy.

Alto Comedero: fuerte choque entre un auto y una moto en avenida Intersindical

Un fuerte choque se registró este martes en Alto Comedero. Un motociclista impactó contra otro vehículo y recibió asistencia en el lugar.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Según las primeras informaciones difundidas por vecinos y testigos, el motociclista habría intentado sobrepasar a varios automóviles cuando, por circunstancias que todavía se investigan, terminó protagonizando el choque.

Una motocicleta quedó con importantes daños

Como consecuencia del impacto, la motocicleta sufrió importantes daños materiales, especialmente en su parte delantera, que quedó prácticamente destruida. El joven que conducía el rodado recibió asistencia en el lugar, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

Se investigan las circunstancias del accidente

Por ahora, no se cuenta con información oficial sobre las causas del siniestro ni sobre las condiciones en las que circulaban los vehículos involucrados. Se espera conocer mayores precisiones sobre lo ocurrido y el estado del motociclista.

Nota en desarrollo.

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