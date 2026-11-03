Alto Comedero: fuerte choque entre un auto y una moto en avenida Intersindical

Un fuerte siniestro vial se registró durante las primeras horas de este martes 3 de noviembre en avenida Intersindical, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. El hecho involucró a una motocicleta que habría impactado contra otro vehículo.

Según las primeras informaciones difundidas por vecinos y testigos, el motociclista habría intentado sobrepasar a varios automóviles cuando, por circunstancias que todavía se investigan, terminó protagonizando el choque.

Una motocicleta quedó con importantes daños Como consecuencia del impacto, la motocicleta sufrió importantes daños materiales, especialmente en su parte delantera, que quedó prácticamente destruida. El joven que conducía el rodado recibió asistencia en el lugar, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

Se investigan las circunstancias del accidente Por ahora, no se cuenta con información oficial sobre las causas del siniestro ni sobre las condiciones en las que circulaban los vehículos involucrados. Se espera conocer mayores precisiones sobre lo ocurrido y el estado del motociclista.

Nota en desarrollo.

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