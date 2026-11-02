Argentina suma una vacuna obligatoria al calendario desde 2028

Argentina incorporó una nueva vacuna al calendario nacional. Se aplicará a los bebés nacidos desde enero de 2028, en cuatro dosis.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció este lunes 2 de noviembre la incorporación de la vacuna hexavalente acelular al Calendario Nacional de Vacunación . La medida comenzará a aplicarse a los niños nacidos desde el 1 de enero de 2028 y permitirá proteger contra seis enfermedades mediante una sola inyección.

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La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 1567/2026, publicada en el Boletín Oficial . El objetivo es simplificar el esquema de vacunación infantil, reducir la cantidad de aplicaciones y facilitar el cumplimiento de las dosis recomendadas durante los primeros años de vida.

La vacuna hexavalente , también conocida como séxtuple acelular, combina en una sola formulación la protección contra seis enfermedades:

Actualmente , para prevenir estas enfermedades se administran dos vacunas diferentes: la pentavalente y la antipoliomielítica inactivada (IPV). Con la nueva incorporación, los bebés recibirán una sola inyección en cada una de las visitas previstas para este esquema , lo que permitirá reducir las aplicaciones necesarias.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que "la incorporación de vacunas combinadas constituye una estrategia que permite simplificar los esquemas de vacunación", además de facilitar el seguimiento y registro de las dosis.

La formulación acelular contra la tos convulsa también presenta, en general, menos reacciones adversas que las vacunas que utilizan componentes de células enteras.

Desde cuándo se aplicará y qué bebés deberán recibirla

La nueva vacuna será gratuita y obligatoria para todos los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2028, tanto en Jujuy como en el resto del país.

El esquema establecido contempla cuatro aplicaciones:

Primera dosis: a los 2 meses de vida.

Segunda dosis: a los 4 meses.

Tercera dosis: a los 6 meses.

Refuerzo: entre los 15 y 18 meses.

Además, los niños que completen este esquema no necesitarán recibir el refuerzo de la vacuna contra la poliomielitis previsto actualmente a los 5 años, ya que la protección estará incluida en la hexavalente. En cambio, los bebés nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 deberán continuar con el esquema vigente de pentavalente e IPV, respetando las edades y los intervalos establecidos.

La resolución también aclara que se mantiene la dosis de hepatitis B al momento del nacimiento y que el resto de las vacunas del Calendario Nacional no sufrirá modificaciones.

Hasta ahora, la hexavalente acelular se utilizaba en determinados bebés prematuros, especialmente aquellos nacidos antes de las 37 semanas de gestación y con un peso inferior a 1.500 gramos.

La incorporación fue recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que evaluó la evidencia científica disponible, las recomendaciones internacionales y los registros de vacunación antes de aprobar el cambio.