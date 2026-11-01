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1 de noviembre de 2026 - 20:33
Jujuy

Tilcara: rescataron a una mujer camino a la Garganta del Diablo

Bomberos Voluntarios de Tilcara auxiliaron a una mujer este domingo cerca de Garganta del Diablo. El operativo finalizó con éxito.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tilcara: rescataron a una mujer camino a la Garganta del Diablo

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Rescate en Tilcara - foto ilustrativa

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Bomberos y Policía participaron del rescate

Según informaron desde el cuartel, el personal se dirigió hacia el sector indicado para asistir a la mujer, que necesitaba ayuda para bajar de la montaña. Los bomberos trabajaron de manera conjunta con efectivos policiales y lograron auxiliarla exitosamente.

Una vez concretada la asistencia, los equipos de emergencia regresaron a su base sin registrar otras novedades.

Desde Bomberos Voluntarios de Tilcara confirmaron que el rescate finalizó con éxito, aunque no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias que impidieron que la mujer descendiera por sus propios medios.

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