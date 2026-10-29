Padrinos Rurales cumple 10 años acompañando a escuelas de Tilcara y celebró con los chicos

Padrinos rurales: La asociación celebró una década de trabajo solidario con una jornada para estudiantes de siete escuelas rurales de Tilcara y la entrega de donaciones.

La Asociación Civil Padrinos Rurales celebró sus 10 años de trabajo solidario en Jujuy con una jornada especial que reunió a estudiantes de siete escuelas rurales de la zona de Tilcara. La actividad contó con la participación de voluntarios jujeños y de Buenos Aires , quienes compartieron un encuentro con los chicos y sus familias, además de entregar donaciones destinadas a los establecimientos educativos.

Durante una década, la organización acompañó a escuelas de zonas alejadas de Tilcara y Valle Grande mediante la entrega de útiles escolares, juguetes, ropa y otros elementos necesarios para las comunidades educativas. En esta oportunidad, los padrinos organizaron una celebración diferente a las visitas habituales que realizan a cada establecimiento.

Felipe Díaz, integrante de Padrinos Rurales, explicó que la asociación realiza viajes solidarios todos los años para acercar donaciones a las escuelas. La iniciativa busca acompañar a los estudiantes y colaborar con las necesidades de los establecimientos ubicados en sectores de difícil acceso.

"En esta ocasión estamos celebrando 10 años de la actividad de la Asociación de Padrinos Rurales, mediante la cual nosotros llevamos donaciones todos los años de útiles escolares, juguetes, ropas y otros insumos que le hacen falta a las escuelas" , expresó Felipe.

El referente destacó que, a diferencia de otras oportunidades en las que los voluntarios caminan hasta las escuelas, esta vez pudieron reunir a los estudiantes en una misma jornada. El encuentro permitió compartir actividades recreativas y generar un espacio de convivencia entre los chicos de distintas comunidades.

Voluntarios de Buenos Aires viajaron a Jujuy para participar

La celebración también contó con la presencia de María Pía Matsubara, integrante de la asociación, quien llegó desde Buenos Aires junto con otros padrinos y sus familias. La voluntaria destacó el crecimiento de la iniciativa y la incorporación de los más pequeños, a quienes llaman "mini padrinos".

"Hace 10 años estamos acá acompañando a las escuelas rurales de la zona de Tilcara y de Valle Grande", señaló María Pía, quien también valoró el trabajo de los voluntarios jujeños para sostener las actividades durante todo el año.

Actualmente, la asociación acompaña a nueve escuelas rurales de Jujuy, aunque sus integrantes esperan que el proyecto pueda extenderse a otras provincias. María Pía reconoció que la distancia y los recursos disponibles representan dificultades, pero aseguró que la intención es continuar con esta tarea solidaria.

"Ojalá el día de mañana podamos seguir creciendo, podamos crecer en más provincias y podamos seguir apadrinando escuelas rurales" "Ojalá el día de mañana podamos seguir creciendo, podamos crecer en más provincias y podamos seguir apadrinando escuelas rurales"

Padrinos Rurales cumplió 10 años acompañando a escuelas alejadas de Tilcara. La celebración reunió a estudiantes, familias y voluntarios.

Siete escuelas participaron de las jornadas en Tilcara

Desde el municipio de Tilcara, Aylen Méndez explicó que la celebración forma parte de tres días de actividades organizadas en conjunto con Padrinos Rurales y la gestión municipal encabezada por la intendenta Verónica Pérez. Los estudiantes llegaron acompañados por sus familias y se alojaron en el Hotel de Turismo de Tilcara. La segunda jornada quedó a cargo de los padrinos, mientras que para el tercer día se programó un festival destinado a los chicos.

Entre las comunidades participantes se encuentran Abramayo, Yaquipampa, El Durazno, Molulo, Chala de Monte Carmelo, Alonso y Loma Larga. Se trata de establecimientos de sectores alejados del área urbana de Tilcara, cuyos estudiantes pudieron trasladarse para compartir la celebración.

La actividad reunió a familias, docentes y voluntarios de distintas localidades, en el marco de los diez años de una iniciativa que continúa acompañando a las escuelas rurales de Jujuy.