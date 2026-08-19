Voluntariado Social: buscan juguetes para niños de escuelas rurales

En el Mes de las Infancias, el voluntariado Social , encabezado por Elica Córdova intensificó sus recorridas por escuelas rurales de Jujuy con una propuesta que combina solidaridad, acompañamiento y reconocimiento al esfuerzo de los alumnos. Durante agosto visitan distintas comunidades y mantienen abierta una colecta de juguetes, ropa en buen estado y presentes para continuar llegando a los chicos .

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La iniciativa no se limita a entregar donaciones. Este año, el grupo decidió poner especialmente en valor la trayectoria escolar de los niños, reconociendo sus calificaciones, la asistencia a clases, el compañerismo y a quienes llevan la bandera de sus establecimientos.

El voluntariado todavía tiene varias visitas previstas durante agosto. Entre los próximos destinos aparecen Forestal, El Cucho y Las Escaleras , por lo que convocaron a los jujeños que quieran aportar juguetes, ropa en buen estado u otros presentes destinados a los niños.

“Todo para ellos es bienvenido” , remarcó Córdova al explicar que cada aporte permite preparar las bolsas que posteriormente son entregadas durante las jornadas.

Los voluntarios reciben las prendas, las clasifican según talle y estado, preparan los presentes y organizan cada entrega. Pero el trabajo no termina allí: una vez que llegan a las escuelas realizan juegos, conversan con los chicos y trabajan junto a los docentes para convertir cada visita en una experiencia especial.

La convocatoria también está abierta a quienes no puedan donar objetos, pero sí su tiempo. Las personas interesadas pueden acompañar las recorridas con movilidad propia y participar directamente de las actividades.

“Que vayan con sus hijos y vean cómo esos niños reciben hasta el juguete más simple con tanto amor” “Que vayan con sus hijos y vean cómo esos niños reciben hasta el juguete más simple con tanto amor”

Premiar el esfuerzo y promover la solidaridad

Durante este Mes de las Infancias, la propuesta tiene además un objetivo educativo. Córdova explicó que buscan conocer las calificaciones de los alumnos y reconocer especialmente al abanderado, la asistencia y el buen compañerismo.

La intención es instalar desde edades tempranas el valor de la solidaridad y, al mismo tiempo, incentivar a los chicos a continuar estudiando.

En una reciente visita a la escuela de Los Blancos, el grupo advirtió una situación que generó preocupación: la escasa cantidad de estudiantes que asiste regularmente a clases.

Según relató Córdova, se trata de establecimientos con modalidad de plurigrado y, aun así, encontraron pocos alumnos. La referente consideró fundamental que desde las familias se acompañe la escolaridad y se respete el derecho de los niños a estudiar.

Cómo colaborar con el voluntariado

Quienes quieran aportar juguetes, ropa en buen estado, presentes o sumarse personalmente a las actividades pueden comunicarse directamente con el grupo.

Contactos:

WhatsApp: 0388 15-505-7913

Instagram: @cordova_elica

Instagram: @eliiicaaacordova

Facebook: Voluntariado Social

Córdova explicó que el WhatsApp permanece disponible para recibir mensajes y que, cuando una persona tiene una donación para entregar, los integrantes del voluntariado pueden coordinar para retirarla en su domicilio.

Este viernes tienen previsto continuar las recorridas con una visita a Forestal, mientras que luego avanzarán con las actividades pendientes en El Cucho y Las Escaleras.

Voluntariado Social "Sin Fronteras"

Una tarea solidaria que lleva años recorriendo Jujuy

El trabajo de Elica Córdova con comunidades vulnerables tiene una extensa trayectoria. En una entrevista publicada por TodoJujuy en 2021, contó que sus primeras acciones solidarias comenzaron recorriendo barrios con su hijo pequeño y entregando golosinas durante las fiestas. Más tarde, en 2013, conformó el grupo Solidarios Sin Fronteras, orientado especialmente a acompañar poblaciones rurales.

A lo largo de los años, las recorridas alcanzaron lugares como Las Escaleras, El Cucho, Los Blancos, Carahunco, Forestal, El Remate y El Pongo, con actividades dirigidas principalmente a niños y adultos mayores.

Para Córdova, las historias acumuladas durante estos años son el principal impulso para continuar. Recordó a niños que conoció cuando eran pequeños y que hoy ya son adolescentes o adultos, así como adultos mayores que reconocen al grupo apenas escuchan sus voces.

“Es como un alimento al alma” “Es como un alimento al alma”

El voluntariado desarrolla alrededor de 12 actividades anuales y mantiene abierta la invitación para quienes quieran conocer de cerca las comunidades, colaborar con las tareas y aportar desde lo que tengan disponible.