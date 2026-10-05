Con la llegada del calor, qué tener en cuenta para cuidar la piel en Jujuy

Con la llegada del calor, el cuidado de la piel vuelve a estar entre las consultas habituales . La médica dermatóloga Vanesa Veliz (MP 3553) explicó que la protección solar debe formar parte de la rutina durante todo el año y destacó dos aspectos que suelen pasarse por alto: cuánto producto se aplica y cuándo se renueva .

“No es que te ponés a las 8 de la mañana y ya estás protegido todo el día” , señaló en diálogo con Canal 4. La profesional indicó que la reaplicación debe contemplar la exposición al sol y las actividades que realiza cada persona. También remarcó que usar un protector de alto factor no reemplaza la necesidad de aplicar una cantidad suficiente. “Yo puedo decir ‘uso todos los días protector’, pero te ponés una capa muy finita”, ejemplificó al responder una consulta de la audiencia.

Veliz sostuvo que el protector debe incorporarse al cuidado cotidiano, sin esperar a los meses de mayor calor. Según explicó, la radiación ultravioleta puede llegar a la piel aunque el sol no sea visible.

Consultada sobre si las personas de piel más oscura necesitan menos producto, respondió que deben utilizar la misma cantidad que quienes tienen la piel más clara. Insistió en que la aplicación debe cubrir el rostro de manera uniforme.

La dermatóloga agregó que la elección del producto también depende de las características de la piel. En algunos casos, explicó, el protector puede aportar hidratación y permitir una rutina más sencilla.

Cuidar la piel no significa acumular cremas

Otro de los puntos que abordó fue la cantidad de productos que se utilizan. Para Veliz, una rutina adecuada no necesita estar llena de pasos, sino responder a las necesidades de cada persona.

“Algunos pacientes llegan con millones de cremas; tres son las mismas y se las ponen igual”, contó. En esos casos, su trabajo consiste en ordenar qué usar por la mañana, qué aplicar por la noche y qué productos resultan necesarios.

La higiene, la hidratación y la protección solar fueron los cuidados que mencionó como parte de la rutina. Sin embargo, aclaró que una piel seca, una piel grasa o una con acné o manchas requieren distintas indicaciones. Por eso, recomendó consultar al dermatólogo para definir un tratamiento adecuado.

Los hábitos también se reflejan en la piel

La profesional destacó que el cuidado no se limita a lo que se aplica sobre el rostro. “Cuidar la piel es integral, no es solo la piel”, expresó, y mencionó la alimentación, la actividad física y el descanso.

También señaló que el tabaquismo y la exposición solar influyen en el envejecimiento de la piel, que puede manifestarse con manchas, arrugas y pérdida de elasticidad.

Al finalizar la entrevista, respondió una consulta sobre el uso de aloe vera natural en la cara. Veliz desaconsejó su aplicación directa y advirtió que puede producir dermatitis.