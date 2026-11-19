El SMN emitió una alerta amarilla para nueve departamentos de Jujuy este jueves 19. Advierten riesgos especialmente para los más vulnerables.

Una alerta por calor extremo en Jujuy encendió las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 19 de noviembre . El organismo emitió un aviso de nivel amarillo que alcanza a sectores de la Quebrada, la Puna y áreas montañosas de la provincia, debido a temperaturas que pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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La advertencia comprende nueve departamentos jujeños y se produce en medio de jornadas con temperaturas elevadas en distintos puntos de la provincia. Aunque el nivel amarillo es el más bajo de los tres niveles de riesgo sanitario por calor, no significa que el fenómeno sea inofensivo.

Según el Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas del SMN, el nivel amarillo indica un efecto leve a moderado en la salud, con posibilidad de consecuencias para los grupos más vulnerables.

El alerta comprende principalmente zonas de altura, donde las condiciones térmicas pueden variar considerablemente entre la mañana, el mediodía y la noche.

Qué zonas de Jujuy están bajo alerta amarilla por calor extremo

De acuerdo con el mapa difundido por el SMN, los sectores afectados se encuentran en nueve departamentos:

Cochinoca: sectores de la cordillera y la Puna.

Rinconada: áreas de cordillera y Puna.

Santa Catalina: sectores cordilleranos y puneños.

Susques: cordillera y Puna.

Humahuaca: Puna y zona montañosa.

Tilcara: Puna y zona montañosa.

Tumbaya: Puna y zona montañosa.

Yavi: zonas comprendidas por la advertencia.

Doctor Manuel Belgrano: sector montañoso del departamento.

Esto significa que la advertencia no abarca necesariamente la totalidad de cada departamento, sino las áreas delimitadas por el organismo meteorológico.

En el mapa oficial, las regiones bajo advertencia se encuentran identificadas con color amarillo, mientras que otras zonas de la provincia permanecen fuera de ese nivel de riesgo.

El sistema de temperaturas extremas considera las condiciones térmicas de cada región y su potencial impacto sobre la salud. Por eso, no es necesario que todas las localidades registren la misma temperatura para que exista un riesgo sanitario.

Un evento de temperaturas extremas se produce cuando se esperan valores máximos y mínimos que pueden afectar la salud de la población.

Qué significa el alerta amarillo y cómo prevenir problemas de salud

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el nivel amarillo puede tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente en bebés, niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Las temperaturas elevadas pueden favorecer cuadros de deshidratación, agotamiento por calor y, en situaciones más graves, golpes de calor.

Por eso, las principales recomendaciones para este jueves son:

Tomar agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.

Evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10 y las 16 horas.

Reducir las actividades físicas intensas al aire libre.

Utilizar ropa liviana, holgada y de colores claros.

Protegerse con sombreros y permanecer en ambientes frescos o ventilados.

Evitar las bebidas alcohólicas y reducir el consumo de bebidas muy azucaradas.

Prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.

También es importante reconocer los síntomas que pueden indicar que el calor está afectando al organismo.

Entre las señales de advertencia se encuentran la sed intensa, sequedad en la boca, dolores de cabeza, mareos, náuseas, debilidad y sensación de agotamiento.

Ante estos síntomas, se recomienda suspender la actividad, trasladarse a un lugar fresco, comenzar a refrescar el cuerpo y solicitar asistencia médica. Si una persona presenta confusión, desmayo o alteración de la conciencia, es necesario pedir atención médica de urgencia.

Para quienes trabajan al aire libre, realizan actividades rurales o deben recorrer grandes distancias en la Quebrada y la Puna, la prevención resulta especialmente importante durante las horas de mayor exposición solar. El Servicio Meteorológico Nacional actualiza diariamente su sistema de alertas, por lo que las áreas afectadas y los niveles de riesgo pueden modificarse.

La comunidad puede consultar el mapa actualizado y las recomendaciones oficiales en www.smn.gob.ar/alertas.