Alerta en el Litoral por El Niño: diez ciudades están en nivel de evacuación.

Las consecuencias de El Niño comienzan a sentirse en distintas zonas del Litoral, donde el avance del agua mantiene en alerta a la población. En total, diez ciudades tienen sus ríos por encima de los niveles de evacuación como consecuencia de las inundaciones.

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El Superniño agrava la situación hídrica en el Litoral y mantiene bajo preocupación a distintas localidades de la región.

La crecida de los ríos provocó que diez ciudades superaran los niveles de evacuación , en medio de un escenario marcado por las inundaciones.

La situación más preocupante se registra en Paraná , donde la altura del río alcanzó los 5,64 metros y superó en 64 centímetros la marca de evacuación . Aunque el ritmo de la crecida comenzó a disminuir en algunas zonas, el agua acumulada continúa complicando el escurrimiento y afecta a numerosas calles y viviendas .

La situación también es complicada en Bajada Grande, donde los habitantes intentan evitar que las inundaciones provoquen mayores pérdidas materiales. Para proteger sus casas, algunos elevaron muebles y electrodomésticos, mientras que otros utilizaron bolsas de arena como barrera.

En tanto, distintas familias tuvieron que dejar sus viviendas y buscar refugio en campamentos.

De acuerdo con los datos de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), 4.547 personas debieron abandonar sus hogares, ya sea por evacuaciones oficiales o por decisión propia, ante el avance del agua. Los casos se concentran principalmente en Corrientes y Chaco, pero también alcanzan a Entre Ríos y Santa Fe.

El relevamiento incluye a distintas ciudades del Litoral que ya superaron los niveles de evacuación. En Corrientes se encuentran Barranqueras, Goya y Esquina; en Santa Fe, Reconquista y San Javier; mientras que en Entre Ríos figuran La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

El panorama continúa siendo preocupante en las localidades ribereñas de la provincia. Los datos de la Agencia Federal de Emergencias indican que Itatí es una de las zonas más afectadas, con 518 personas damnificadas. En Paso de la Patria se contabilizan 228 y en Isla Apipé, 211.

Entre las localidades más comprometidas se encuentra Paraná, donde la altura del río llegó a los 5,64 metros, por encima del límite establecido para evacuar. La marca supera en 64 centímetros ese umbral.

La emergencia también estuvo acompañada por reclamos vinculados con la entrega de alimentos y la ayuda a las familias damnificadas. A su vez, quienes debieron abandonar sus hogares manifestaron inquietud por la seguridad de las casas deshabitadas.

Qué se espera para los próximos días

El Instituto Nacional del Agua (INA) prevé que la crecida del Paraná empiece a mostrar una baja progresiva en las próximas semanas. Mientras tanto, se mantiene la vigilancia sobre los niveles del río y las condiciones en las zonas que atraviesan el escenario más complejo.

En paralelo, las familias afectadas continúan enfrentando las dificultades que dejó la emergencia hídrica, desde viviendas anegadas hasta problemas de circulación y asistencia.