El Súper Niño impactará en Argentina con temperaturas extremas en el norte.

El océano Pacífico atravesará un período de calentamiento durante los próximos meses, una condición vinculada al fenómeno de El Niño -Oscilación del Sur. Sus consecuencias podrían extenderse a todo el hemisferio y alcanzar también al territorio argentino.

El incremento de la temperatura del océano Pacífico marcará el desarrollo de esta temporada y estará relacionado con el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur .

Se trata de un proceso climático de alcance regional y global , cuyos efectos también se harán sentir en Argentina.

El pronóstico para las próximas dos semanas anticipa un marcado contraste climático. Durante los primeros días, las precipitaciones serán limitadas : entre el 5 y el 11 de noviembre, buena parte del área agrícola recibiría menos de 10 milímetros de lluvia .

El escenario cambiaría durante la semana siguiente, cuando se espera un aumento considerable del calor, con máximas que podrían superar los 40 grados en algunas zonas. A su vez, se prevén tormentas más intensas en el norte argentino, donde los acumulados podrían superar los 100 milímetros.

Así lo detalló el último relevamiento agroclimático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, realizado por el especialista Eduardo Sierra.

En su análisis, advirtió sobre importantes fluctuaciones de temperatura para las próximas semanas, que incluirán la llegada de una masa de aire frío, un nuevo período de calor y el retorno de las lluvias.

Durante la primera semana de noviembre, las lluvias tendrán una distribución desigual en el territorio argentino. Según las previsiones de la BCBA, entre el 5 y el 11 las precipitaciones más importantes se concentrarán en el este del NOA, el Chaco y el norte de la Mesopotamia, donde se estiman acumulados de entre 10 y 25 milímetros, con posibles registros superiores en algunos sectores.

En el resto del área agrícola, en cambio, predominará la falta de lluvias o se esperan valores por debajo de los 10 milímetros.

A este escenario se sumará la llegada de vientos del sur, que provocarán una disminución de las temperaturas en distintas regiones. Según el reporte, existe riesgo de heladas en sectores serranos y cordilleranos del NOA y Cuyo, además de las sierras bonaerenses y el centro uruguayo.

El período de bajas temperaturas tendrá una duración limitada y dará paso a un nuevo escenario de calor. Según el informe, la entrada de vientos provenientes del nordeste provocará un ascenso térmico en amplias regiones productivas.

Las máximas podrían superar los 30 grados en el este del NOA, Cuyo, el norte y oeste de la región pampeana y gran parte de la Mesopotamia. En tanto, en sectores del norte argentino, el centro de Cuyo y el oeste pampeano se prevén registros de entre 35 y 40 grados.

El pronóstico para Jujuy

Para Jujuy se pronostica una semana con temperaturas más bajas y una amplitud térmica considerable. Las máximas comenzarán cerca de los 28 °C y alcanzarán los 30 °C a partir del miércoles.

Sin embargo, el mayor registro llegaría el sábado, cuando el termómetro podría marcar 31 °C. En cuanto a las mínimas, durante el fin de semana se ubicarán alrededor de los 20 °C. También se esperan precipitaciones desde mitad de semana.