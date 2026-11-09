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9 de noviembre de 2026 - 07:42
País.

Por qué el Papa León XIV eligió visitar el Cottolengo Don Orione y qué vínculo tiene con Francisco

El Papa visitará el hogar de Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad. Un gesto que recupera el legado de Francisco.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cottolengo de Don Orione.

Cottolengo de Don Orione.

Cottolengo de Don Orione.

Cottolengo de Don Orione.

La visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, prevista para este lunes 9 de noviembre en Claypole, provincia de Buenos Aires, tiene un significado que va mucho más allá de una actividad protocolar. El pontífice eligió una institución dedicada al cuidado de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad para reafirmar uno de los mensajes centrales de su pontificado: la dignidad humana y la responsabilidad de acompañar a quienes más lo necesitan.

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El establecimiento fue fundado el 28 de abril de 1935 por San Luis Orione, quien colocó personalmente la piedra fundamental. Desde entonces, se convirtió en una de las obras más representativas de la congregación orionita en Argentina.

Actualmente, en el Cottolengo viven más de 400 personas con discapacidad, que reciben acompañamiento cotidiano de profesionales, trabajadores y religiosos. La institución funciona como un espacio de residencia y cuidado, organizado en hogares que buscan ofrecer un entorno familiar.

El vínculo con Francisco y el significado de la visita

La elección de este lugar también representa un homenaje al Papa Francisco. Cuando todavía era Jorge Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires visitaba el Cottolengo y celebraba misas junto a sus residentes.

Su vínculo era tan estrecho que, según recordó Infobae, promovía que los seminaristas pasaran un mes trabajando y acompañando a personas con discapacidad antes de ordenarse sacerdotes.

Para Bergoglio, esa experiencia era una manera de comprender que la tarea de la Iglesia no debía limitarse a los templos, sino estar presente en la vida cotidiana de quienes necesitaban acompañamiento.

León XIV retoma ese mensaje con su visita. El encuentro busca poner en primer plano a las personas con discapacidad, reconocer el trabajo de quienes las cuidan y recordar que la inclusión también requiere políticas públicas y recursos para sostener las instituciones.

El gesto adquiere especial relevancia en medio de los reclamos de prestadores y organizaciones por dificultades de financiamiento, demoras en pagos y problemas para acceder a medicamentos e insumos.

Según informó Infobae, el Gobierno nacional mantenía una deuda de $828 millones con el Cottolengo, que fue saldada días antes de la llegada del pontífice. La institución venía atravesando dificultades para sostener sus servicios.

Durante su discurso del domingo en el Palacio Libertad, León XIV ya había anticipado el sentido de esta visita al destacar que las personas enfermas, dependientes o con discapacidad merecen especial atención y acompañamiento.

De esta manera, el paso del Papa por Claypole representa una continuidad del legado de Francisco y un mensaje dirigido a toda la sociedad: la dignidad de las personas no depende de su condición física, económica o social, y su cuidado debe ser una responsabilidad compartida.

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