El Papa León XIV recordó a Francisco, pidió diálogo y afirmó: "La economía debe estar al servicio de la persona"

El Papa León XIV habló de corrupción, pidió diálogo y afirmó: "La economía debe estar al servicio de la persona"

El presidente Javier Milei y el Papa León XIV encabezaron un encuentro en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, donde brindaron sus mensajes por cadena nacional ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. La actividad formó parte de la agenda oficial del Sumo Pontífice durante su visita a la Argentina.

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El mandatario argentino fue el encargado de inaugurar el acto y destacó la importancia de la presencia del Papa en el país. Durante su discurso, también recordó al Papa Francisco, fallecido en abril de 2025, y resaltó su legado, lo que provocó una ovación entre los presentes.

Al comenzar su intervención, Javier Milei se refirió a la importancia del encuentro y valoró la presencia de dirigentes de distintos sectores políticos en el Palacio Libertad.

“Me alegra ver a todo el arco político aquí, hay cuestiones que van más allá de las diferencias” “Me alegra ver a todo el arco político aquí, hay cuestiones que van más allá de las diferencias”

Expresó el Presidente ante los funcionarios, diplomáticos y representantes de diferentes espacios.

Además, sostuvo que la visita del Papa representa un momento significativo para la sociedad argentina, más allá de las creencias religiosas de cada ciudadano.

“Somos un pueblo de fe, que nos lleva a vencer el mal con el bien. La visita de Su Santidad nos eleva espiritualmente a todos los argentinos” “Somos un pueblo de fe, que nos lleva a vencer el mal con el bien. La visita de Su Santidad nos eleva espiritualmente a todos los argentinos”

El recuerdo de Milei al Papa Francisco generó aplausos

Uno de los momentos destacados del discurso presidencial se produjo cuando Milei recordó al Papa Francisco, a quien definió como “el argentino más importante de la historia”.

El mandatario hizo referencia al legado de Jorge Bergoglio y destacó su humanidad y generosidad. Sus palabras provocaron una ovación entre los asistentes al encuentro.

“Su partida dejó un vacío enorme para todo nuestro pueblo. Una persona de inmensa generosidad” “Su partida dejó un vacío enorme para todo nuestro pueblo. Una persona de inmensa generosidad”

En ese sentido, agregó: “Francisco es inmortal en los cielos y en la tierra. La inmortalidad es una vida que nos sigue hablando después de la muerte”.

El Papa León XIV llamó al diálogo, pidió respetar las diferencias y habló sobre la economía

Durante su primer discurso en la Argentina, el Papa León XIV abordó temas vinculados con la política, la economía, la educación y la convivencia social. Ante el presidente Javier Milei y las principales autoridades del país, el Sumo Pontífice llamó a fortalecer las instituciones, buscar consensos y respetar las diferencias de pensamiento.

Uno de los mensajes centrales estuvo relacionado con la importancia del diálogo en la vida pública.

El Papa pidió promover

“el cuidado de la palabra” “el cuidado de la palabra”

“la búsqueda paciente de acuerdos” “la búsqueda paciente de acuerdos”

“reconocer a quien piensa de manera distinta” “reconocer a quien piensa de manera distinta”

En materia económica, León XIV sostuvo que

“la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”

Al referirse a la importancia de priorizar a las personas en las decisiones económicas.

El Sumo Pontífice también hizo referencia a la educación y al papel de las universidades, y planteó la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y establecer límites al ejercicio del poder.

El Papa León XIV advirtió sobre la corrupción y el crimen organizado

En otro tramo de su discurso, el Papa se refirió a los problemas que afectan a las sociedades y advirtió sobre las consecuencias de la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas.

“El crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común” “El crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común”

Además, remarcó la importancia de la cooperación entre los países y de contar con instituciones sólidas para enfrentar estas problemáticas.

“Frente a estas realidades son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones” “Frente a estas realidades son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones”

Finalmente, el Papa hizo hincapié en la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos y advirtió sobre las consecuencias de las prácticas corruptas.

“Esa solidez depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, afirmó.

El Papa León XIV pidió superar las diferencias y fortalecer la democracia

Durante su discurso en el Palacio Libertad, el Papa León XIV hizo un llamado a la unidad de los argentinos y destacó la importancia del diálogo para superar las diferencias políticas y sociales. Ante el presidente Javier Milei y las principales autoridades del país, remarcó la necesidad de construir consensos y fortalecer la convivencia democrática.

“La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”, expresó el Sumo Pontífice, en uno de los pasajes que generó aplausos entre los presentes.

Además, se refirió a las responsabilidades de quienes ejercen funciones públicas y sostuvo que la autoridad debe estar orientada al servicio de la comunidad.

En ese sentido, pidió

“reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad” “reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”

El recuerdo del Papa Francisco y un mensaje sobre la identidad argentina

León XIV dedicó parte de su intervención a recordar al Papa Francisco y destacó el significado personal de visitar su país de origen. Sus palabras provocaron una nueva ovación en el auditorio.

“Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió” “Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”

También hizo referencia a la historia y la diversidad cultural del país, con menciones a los pueblos originarios, la inmigración y las distintas expresiones artísticas argentinas.

En ese recorrido, destacó el Martín Fierro de José Hernández, la obra de Jorge Luis Borges, el tango y las tradiciones del interior del país. Incluso mencionó al mate compartido como una costumbre que favorece la conversación y el encuentro.

El Papa habló sobre el trabajo, la educación y las dificultades económicas

En otro tramo de su discurso, el Sumo Pontífice se refirió a la situación económica y social de los argentinos, especialmente a las dificultades que atraviesan las familias, los trabajadores y los adultos mayores.

“Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”, señaló.

Además, destacó la importancia de generar oportunidades laborales, fomentar la iniciativa privada y promover un crecimiento económico que también alcance a los sectores con mayores dificultades.

En relación con los jóvenes, advirtió:

“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños” “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”

A partir de esa reflexión, llamó a fortalecer la educación y destacó la necesidad de “robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”.

Un llamado a proteger a las personas con discapacidad y cuidar los recursos naturales

El Papa León XIV también abordó la importancia de garantizar la dignidad humana en todas las etapas de la vida, con especial atención a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En ese sentido, sostuvo que “la misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad”.

“Corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir” “Corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”

Por otra parte, hizo referencia a los recursos naturales de la Argentina y destacó que se trata de una nación

“bendecida con una extraordinaria riqueza natural” “bendecida con una extraordinaria riqueza natural”

El Sumo Pontífice planteó que el aprovechamiento de estos recursos debe contribuir al bienestar de las comunidades y preservar las condiciones necesarias para la vida y el trabajo en cada territorio.

También mencionó los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, y advirtió sobre la necesidad de acompañar su desarrollo con criterios éticos.

El Papa cerró su discurso con un pedido de unión nacional

Hacia el final de su mensaje, León XIV llamó a los argentinos a trabajar por un futuro compartido y recordó uno de los objetivos establecidos en el Preámbulo de la Constitución Nacional:

“constituir la unión nacional” “constituir la unión nacional”

“Queridos argentinos: en sus manos descansa hoy una parte importante de esa responsabilidad. El extraordinario patrimonio que poseen les permite mirar el futuro con confianza”, expresó.

El Papa también recordó una frase pronunciada por Francisco en 2016: “Que el Señor los haga crecer como pueblo”.

Finalmente, encomendó a los argentinos a la Virgen de Luján y concluyó con una bendición para todo el país.

“Que ella siga velando por esta tierra, cuide de cada uno de sus hijos y los mantenga siempre cerca de Jesús. Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes” “Que ella siga velando por esta tierra, cuide de cada uno de sus hijos y los mantenga siempre cerca de Jesús. Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes”

El discurso se extendió durante aproximadamente 25 minutos y terminó con los asistentes de pie, aplaudiendo al Papa León XIV en el Palacio Libertad, en el marco de su primera jornada de actividades oficiales en la Argentina.