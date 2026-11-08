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8 de noviembre de 2026 - 17:19
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Cinco monjas viajaban a Luján para ver al Papa León XIV y volcaron en plena ruta

Las religiosas sufrieron un accidente en la Ruta Nacional 188, en Buenos Aires. Dos de ellas fueron trasladadas para recibir atención médica

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cinco monjas viajaban a Luján para ver al Papa León XIV y volcaron en plena ruta

Cinco monjas viajaban a Luján para ver al Papa León XIV y volcaron en plena ruta

Cinco monjas que viajaban hacia la ciudad de Luján para participar de las actividades por la visita del Papa León XIV a la Argentina protagonizaron un accidente de tránsito en la provincia de Buenos Aires. La camioneta en la que se trasladaban volcó sobre la Ruta Nacional 188, luego de que uno de sus neumáticos se rompiera y la conductora perdiera el control del vehículo.

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El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 238, en jurisdicción del partido bonaerense de General Pinto. Las religiosas viajaban a bordo de una Renault Kangoo y tenían previsto llegar a Luján para presenciar la misa que celebrará el Sumo Pontífice.

Cómo fue el accidente de las monjas que viajaban a ver al Papa

Según el parte de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, el vuelco se produjo cuando uno de los neumáticos de la camioneta se rompió de manera repentina. Esta situación provocó que la conductora perdiera el control y el vehículo terminara volcando sobre la calzada.

La Renault Kangoo era conducida por Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien viajaba acompañada por Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

A pesar de la gravedad que podría haber tenido el accidente, las cinco ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios.

Dos religiosas fueron trasladadas para recibir atención médica

De acuerdo con la información difundida por medios locales, las ocupantes sufrieron politraumatismos, aunque las primeras evaluaciones médicas indicaron que ninguna presentaba lesiones de gravedad.

Sin embargo, dos de las monjas debieron ser trasladadas para recibir atención médica, debido a cortes y otras lesiones que requerían una evaluación más detallada.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, quienes organizaron un operativo de tránsito asistido mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de General Pinto.

El Papa León XIV celebrará una misa en Luján

El accidente ocurrió en medio de los preparativos para la visita del Papa León XIV a la ciudad bonaerense de Luján, uno de los destinos incluidos en su recorrido por la Argentina.

Según el cronograma previsto, el Papa celebrará una misa el miércoles 11 de noviembre, a las 10 de la mañana, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La celebración religiosa genera una importante expectativa entre los fieles de distintas provincias, que organizan viajes para participar del encuentro con el Sumo Pontífice.

Las cinco religiosas accidentadas formaban parte de quienes se trasladaban hacia esa ciudad para acompañar la visita papal.

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