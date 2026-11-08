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8 de noviembre de 2026 - 14:38
País.

El mensaje de Karina Milei sobre la llegada del papa León XIV a la Argentina

Karina Milei expresó su alegría por la llegada del papa León XIV y pidió que su visita sea una oportunidad de unión para los argentinos

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El mensaje de Karina Milei sobre la llegada del papa León XIV a la Argentina

El mensaje de Karina Milei sobre la llegada del papa León XIV a la Argentina

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó su entusiasmo por la llegada del papa León XIV a la Argentina y aseguró que está todo listo para recibirlo. Además, manifestó su deseo de que la visita del Sumo Pontífice sea una oportunidad de unión para todos los argentinos.

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El mensaje de Karina Milei en redes sociales

A través de una publicación en su cuenta de X, la funcionaria destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la Iglesia y los equipos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba para organizar la llegada del Papa.

"Desde el Gobierno Nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico" "Desde el Gobierno Nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico"

También expresó su

"enorme alegría y esperanza" "enorme alegría y esperanza"

Por la visita y pidió que el encuentro permita que los argentinos estén unidos, con "una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios".

El mensaje estuvo acompañado por un video con imágenes de la Casa Rosada y los preparativos en Plaza de Mayo, donde ya flamean banderas argentinas y del Vaticano.

Javier Milei recibirá al Papa en Aeroparque

El presidente Javier Milei recibirá este domingo a León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery. Según confirmó el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, el mandatario esperará al Pontífice al pie del avión para encabezar la recepción oficial.

La llegada está prevista para las 16.30. Luego, el Papa participará de un homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en el monumento ubicado en Plaza San Martín.

Posteriormente, se trasladará a la Casa Rosada para mantener una reunión con el Presidente.

El antecedente del encuentro en el Vaticano

Será el segundo encuentro entre Javier Milei y León XIV. Ambos se reunieron el 7 de junio de 2025 en el Vaticano, donde conversaron sobre la situación socioeconómica de la Argentina, la lucha contra la pobreza y la importancia de la cohesión social.

Durante aquella reunión, Milei invitó formalmente al Pontífice a visitar el país y le obsequió un poncho de vicuña confeccionado por artesanos argentinos. Por su parte, León XIV le entregó un mosaico con la imagen de la Basílica de San Pedro y confirmó su intención de viajar a la Argentina.

Esta vez, el encuentro tendrá lugar en suelo argentino, en el marco de una visita que genera expectativas por su dimensión religiosa e institucional.

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