Cinco datos curiosos sobre el Papa León XIV antes de su visita a la Argentina

León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, tiene una trayectoria marcada por su formación académica, su trabajo religioso en América Latina y una serie de intereses personales que permiten conocer una faceta diferente de su vida. Además de sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica, el Pontífice cuenta con experiencias y gustos que despiertan curiosidad. Estos son cinco datos sobre su historia.
1. Se graduó en Matemáticas
Antes de dedicarse plenamente a su camino religioso, León XIV estudió Matemáticas en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, Estados Unidos. Se graduó en 1977.
Su formación universitaria constituye uno de los aspectos menos conocidos de su historia y refleja una preparación académica vinculada al pensamiento lógico y científico.
2. Tiene ciudadanía peruana desde 2015
Aunque nació en Chicago, Estados Unidos, el vínculo de León XIV con América Latina ocupa un lugar importante en su trayectoria.
Durante varios años desarrolló su labor religiosa en Perú, donde trabajó como misionero y llegó a desempeñarse como obispo de Chiclayo. En 2015 obtuvo la ciudadanía peruana, un reconocimiento a su estrecha relación con ese país.
3. Habla cuatro idiomas
Otra de las particularidades del Pontífice es su capacidad para comunicarse en distintos idiomas. León XIV habla inglés, español, francés y portugués.
Este conocimiento lingüístico le permite desenvolverse en encuentros internacionales y mantener contacto con comunidades de diferentes países y culturas.
4. Es hincha de los Chicago White Sox
El deporte también forma parte de sus intereses personales. León XIV es simpatizante de los Chicago White Sox, uno de los equipos históricos del béisbol estadounidense.
El club, con sede en Chicago, tiene una larga trayectoria en las Grandes Ligas de Béisbol y forma parte de la identidad deportiva de la ciudad donde nació el Papa.
5. Le gusta la música de los años 60 y 70
Entre sus preferencias culturales aparece la música de las décadas de 1960 y 1970. El Pontífice disfruta de canciones y artistas de esos años, una época marcada por importantes transformaciones musicales y el surgimiento de bandas y figuras que dejaron huella en la cultura popular.
Este gusto se suma a otros aspectos de su vida personal que muestran intereses más allá de sus actividades religiosas.
Una historia que combina formación, viajes y gustos personales
La vida de León XIV reúne experiencias de distintos ámbitos: una formación universitaria en Estados Unidos, años de trabajo pastoral en Perú, el manejo de varios idiomas y aficiones vinculadas al deporte y la música.
Estos cinco datos permiten acercarse a la historia personal del Papa y conocer algunos detalles de su recorrido antes y después de su llegada al Vaticano.
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