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8 de noviembre de 2026 - 11:06
Policiales.

Murió un policía de 25 años en Jujuy: lo chocó un motociclista que escapaba de un control vial

El accidente ocurrió en avenida General Savio, cerca del ingreso a Coronel Arias. El conductor de 18 años quedó demorado en la Seccional 31.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Carlos Soto falleció esta madrugada tras un choque protagonizado por un motociclista.

Carlos Soto falleció esta madrugada tras un choque protagonizado por un motociclista.

Un policía de la provincia de Jujuy, murió tras ser chocado por un motociclista que intentaba evadir un control vial en la capital jujeña. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, alrededor de las 5:40, sobre la avenida General Savio, en sentido norte-sur, a la altura del ingreso al puente del barrio Coronel Arias.

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La víctima fue identificada como Carlos Lucas Soto, de 25 años, quien prestaba servicio en la fuerza policial. Según el parte oficial, el joven sufrió graves lesiones al caer de su motocicleta y golpear su cabeza contra el guardarraíl. Fue asistido por personal del SAME, pero falleció horas después.

Cómo ocurrió el accidente fatal en avenida Savio

De acuerdo con el informe de la Policía de Jujuy, el accidente se produjo cuando un joven de 18 años circulaba en una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, de color rojo y sin patente, por avenida General Savio.

Un remisero que transitaba detrás del motociclista declaró que ambos circulaban por el tercer carril de la avenida, con dirección hacia el ingreso a la avenida Riobamba, cuando el conductor de la Honda Wave advirtió la presencia de un control policial ubicado en la rotonda del puente.

En ese momento, el motociclista realizó una maniobra peligrosa para evitar el control y comenzó a circular en contramano, situación que desencadenó el accidente.

Durante la maniobra, el joven chocó contra una motocicleta Rouser 150 de color oscuro, conducida por el efectivo policial.

Como consecuencia del impacto, el agente cayó violentamente sobre la cinta asfáltica y golpeó su cabeza contra el guardarraíl, sufriendo lesiones de gravedad.

El motociclista fue atropellado por un automóvil que se dio a la fuga

La secuencia del accidente no terminó con el primer impacto. Según el testimonio del remisero incorporado al parte policial, el conductor de la Honda Wave continuó su recorrido hasta llegar nuevamente a la avenida General Savio.

Allí fue embestido violentamente por un automóvil gris de cuatro puertas, cuyos datos no pudieron ser precisados.

El vehículo arrastró al motociclista desde el ingreso a la avenida hasta aproximadamente la mitad del puente y posteriormente se dio a la fuga sin detenerse en el lugar.

Tras el siniestro, personal de Seguridad Vial intervino en el sector y solicitó la colaboración de Criminalística y del SAME para asistir a los involucrados y realizar las tareas correspondientes.

El policía murió horas después del accidente

El efectivo policial fue trasladado para recibir atención médica debido a las graves lesiones que había sufrido como consecuencia del impacto y la caída.

Sin embargo, pese a la asistencia recibida, alrededor de las 17:30 del sábado 7 de noviembre se produjo su fallecimiento, según confirmó la Policía de Jujuy en su parte oficial. La muerte del joven agente se produjo aproximadamente doce horas después del accidente registrado durante la madrugada.

El conductor de 18 años quedó demorado en la Seccional 31

La Policía informó que el conductor de la Honda Wave, de 18 años, quedó demorado en la Comisaría Seccional 31, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el siniestro.

Además, se confirmó que el joven fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. En el lugar trabajaron efectivos de Seguridad Vial, personal de Criminalística y profesionales del SAME, quienes intervinieron en la asistencia y las primeras pericias.

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