Mauro Icardi no podrá acercarse a su hija Francesca durante 45 días

La situación judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo . El Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre dispuso una medida cautelar que prohíbe al futbolista acercarse y mantener contacto con su hija Francesca, de 11 años, luego de una denuncia presentada por la conductora.

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La resolución fue firmada por el juez Orlando Abel Díaz y establece una serie de restricciones de protección que tendrán una vigencia de 45 días corridos desde la notificación a Icardi. La causa se inició por presuntas lesiones leves y se encuadra en la Ley de Violencia Familiar.

De acuerdo con la resolución , el delantero no podrá acercarse a menos de 100 metros de su hija. También deberá mantener una distancia mínima de 300 metros respecto de su domicilio y de cualquier otro lugar en el que se encuentre la menor. La restricción incluye la prohibición de comunicarse con ella por cualquier vía: llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales, mensajería instantánea , contacto personal o mediante terceras personas.

La resolución advierte que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en una imputación por el delito de desobediencia. Además, se solicitó la intervención del área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre para brindar asistencia a la niña y se dio participación a la Asesoría de Menores.

Por otra parte, se prevé la intervención de un Juzgado de Familia para tratar cuestiones vinculadas con la guarda, la custodia, los alimentos y el régimen de comunicación.

La denuncia de Wanda Nara y el operativo policial en Nordelta

La medida se conoció después del episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en una vivienda del barrio privado La Isla, en Nordelta. Según el acta policial difundida, efectivos de Tigre acudieron al lugar tras recibir una alerta al 911 por una posible situación de violencia infantil.

Wanda Nara manifestó ante los policías que había recibido mensajes de su hija, quien le habría contado que su padre la había agredido y que permanecía en su habitación. La menor salió de la vivienda y pidió retirarse con su madre, de acuerdo con lo asentado por los efectivos.

Durante el procedimiento también intervino personal médico. Una profesional del sistema de emergencias de Tigre examinó a la niña y no encontró lesiones de gravedad que justificaran un traslado inmediato, aunque recomendó realizar una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla izquierda.

Cómo continúa la causa judicial

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Género de Tigre, que dispuso actuaciones por lesiones, la recepción de declaraciones testimoniales y un reconocimiento médico-legal de la menor.

La medida cautelar tiene carácter preventivo y busca proteger a la niña mientras avanza la investigación. Por el momento, las circunstancias denunciadas deberán ser evaluadas por la Justicia y no existe una resolución que determine la responsabilidad penal de Icardi.

En paralelo, se prevé que un juzgado de Familia intervenga en los reclamos relacionados con el cuidado de las hijas de la expareja y las condiciones de contacto.