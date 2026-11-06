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6 de noviembre de 2026 - 20:21
Jujuy.

Este viernes abrieron las inscripciones para 96 viviendas en Alto Comedero

La convocatoria del IVUJ estará disponible hasta el 20 de noviembre. Luego se conformará el padrón y se sorteará el orden de prelación.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

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Según informó el organismo, las personas interesadas podrán completar el trámite a través de la página web oficial del IVUJ durante el período establecido.

Una vez finalizada la inscripción, se conformará el listado de adherentes y posteriormente se realizará un sorteo para determinar el orden de prelación. La modalidad y la fecha de ese procedimiento serán comunicadas más adelante.

96 departamentos frente al hospital Snopek

El programa habitacional contempla la construcción de 96 departamentos en el sector de Alto Comedero, en una zona ubicada frente al hospital Carlos Snopek.

El anuncio de la apertura de las inscripciones se realizó durante una actividad encabezada por el gobernador Carlos Sadir junto a autoridades del IVUJ y representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Lanzaron las inscripciones para viviendas en Alto Comedero.

Lanzaron las inscripciones para viviendas en Alto Comedero.

El presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, confirmó que la convocatoria quedó habilitada este viernes y que permanecerá disponible hasta el 20 de noviembre.

También proyectan 15 departamentos en Alto Padilla

Durante la misma jornada, el Gobierno provincial, el IVUJ y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas firmaron un convenio marco para avanzar en la construcción de 15 departamentos en Alto Padilla.

El proyecto se desarrollará sobre terrenos pertenecientes al Consejo y estará destinado a sus matriculados.

La iniciativa cuenta actualmente con un anteproyecto que deberá ser ajustado para avanzar luego con el proyecto ejecutivo, un convenio particular y el correspondiente proceso de licitación pública.

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