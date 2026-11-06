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6 de noviembre de 2026 - 08:45
Jujuy.

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: la Súper llegó a $2.289

Los combustibles registraron otra suba este viernes en Jujuy. La nafta Súper llegó a $2.289 y llenar un tanque de 40 litros cuesta $91.560.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El incremento también se reflejó en el Diésel 500 y en la Infinia Diésel, mientras que la nafta Infinia y el GNC mantuvieron los valores registrados a comienzos de la semana.

Esta nueva actualización llega después del aumento del martes 3 de noviembre, cuando la nafta Súper había pasado de $2.266 a $2.279. De esta manera, en apenas tres días, el precio de esta variedad acumuló una suba de $23 por litro.

Cuánto cuestan la nafta y el gasoil en Jujuy este viernes

De acuerdo con los precios exhibidos en la estación de servicio relevada durante la mañana del viernes 6 de noviembre, los valores son los siguientes:

  • Nafta Súper: $2.289 por litro.

  • Nafta Infinia: $2.469 por litro.

  • Diésel 500: $2.519 por litro.

  • Infinia Diésel: $2.729 por litro.

  • GNC: $1.244 por metro cúbico.

Al comparar los valores actuales con los publicados por TodoJujuy el martes, se observa que tres variedades aumentaron $10 por litro. La nafta Súper registró una suba cercana al 0,44%, mientras que el Diésel 500 aumentó aproximadamente un 0,40% y la Infinia Diésel, un 0,37%. En cambio, la nafta Infinia y el GNC no presentaron modificaciones en esta comparación.

Cuánto cuesta llenar el tanque después del nuevo aumento

Con el nuevo precio de $2.289 por litro, llenar un tanque de 40 litros de nafta Súper cuesta $91.560. El martes, esa misma carga representaba un gasto de $91.160.

Esto significa que, en apenas tres días, llenar el tanque cuesta $400 más.

Si se toma como referencia el precio anterior al primer incremento de la semana, cuando el litro de Súper costaba $2.266, la diferencia acumulada alcanza los $920 para una carga de 40 litros.

En vehículos con tanques de mayor capacidad, el gasto también se incrementa. Actualmente, cargar 60 litros de Súper representa un desembolso de $137.340, es decir, $600 más que el martes y $1.380 por encima del valor previo al primer aumento.

Por su parte, llenar un tanque de 40 litros con nafta Infinia cuesta $98.760, sin cambios respecto del relevamiento del martes.

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