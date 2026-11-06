Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: la Súper llegó a $2.289

Los precios de los combustibles volvieron a modificarse este viernes 6 de noviembre en San Salvador de Jujuy, apenas tres días después del aumento registrado el martes. Según un nuevo relevamiento realizado en una estación de servicio YPF de la capital jujeña, la nafta Súper pasó de $2.279 a $2.289 por litro, lo que representa una suba de $10.
El incremento también se reflejó en el Diésel 500 y en la Infinia Diésel, mientras que la nafta Infinia y el GNC mantuvieron los valores registrados a comienzos de la semana.
Esta nueva actualización llega después del aumento del martes 3 de noviembre, cuando la nafta Súper había pasado de $2.266 a $2.279. De esta manera, en apenas tres días, el precio de esta variedad acumuló una suba de $23 por litro.
Cuánto cuestan la nafta y el gasoil en Jujuy este viernes
De acuerdo con los precios exhibidos en la estación de servicio relevada durante la mañana del viernes 6 de noviembre, los valores son los siguientes:
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Nafta Súper: $2.289 por litro.
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Nafta Infinia: $2.469 por litro.
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Diésel 500: $2.519 por litro.
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Infinia Diésel: $2.729 por litro.
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GNC: $1.244 por metro cúbico.
Al comparar los valores actuales con los publicados por TodoJujuy el martes, se observa que tres variedades aumentaron $10 por litro. La nafta Súper registró una suba cercana al 0,44%, mientras que el Diésel 500 aumentó aproximadamente un 0,40% y la Infinia Diésel, un 0,37%. En cambio, la nafta Infinia y el GNC no presentaron modificaciones en esta comparación.
Cuánto cuesta llenar el tanque después del nuevo aumento
Con el nuevo precio de $2.289 por litro, llenar un tanque de 40 litros de nafta Súper cuesta $91.560. El martes, esa misma carga representaba un gasto de $91.160.
Esto significa que, en apenas tres días, llenar el tanque cuesta $400 más.
Si se toma como referencia el precio anterior al primer incremento de la semana, cuando el litro de Súper costaba $2.266, la diferencia acumulada alcanza los $920 para una carga de 40 litros.
En vehículos con tanques de mayor capacidad, el gasto también se incrementa. Actualmente, cargar 60 litros de Súper representa un desembolso de $137.340, es decir, $600 más que el martes y $1.380 por encima del valor previo al primer aumento.
Por su parte, llenar un tanque de 40 litros con nafta Infinia cuesta $98.760, sin cambios respecto del relevamiento del martes.
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