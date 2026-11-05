La Dolce Notte: la noche de fin de año que Jujuy espera todo el año vuelve a Altos de la Viña

Fin de año en Altos de la Viña.

Fin de año en Altos de la Viña.

Fin de año en Altos de la Viña.

Hay noches que se reservan con meses de anticipación. El Fin de Año en Altos de la Viña es una de ellas . Este 31 de diciembre, el hotel más icónico de San Salvador de Jujuy vuelve a abrir sus puertas para la celebración que ya es parte del calendario de quienes saben cómo recibir el año nuevo.

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La edición 2027 tiene nombre propio: La Dolce Notte — una velada inspirada en las noches de verano italiano y las casas de campo de la Toscana, con la elegancia y el cuidado en cada detalle que ya son marca registrada de Altos de la Viña.

Quienes ya estuvieron saben de qué hablamos. Quienes van por primera vez, van a entender rápido por qué esta noche se comenta durante semanas.

Fin de año en Altos de la Viña.

La Dolce Notte propone una ambientación que transforma los salones y jardines del hotel: centros de mesa con limones enteros, ramas de olivo y romero, cuencos de barro y terracota, textiles claros, velas y guirnaldas de luz cálida. Una paleta de blanco crudo, amarillo limón, verde oliva y terracota — y las vistas de San Salvador de Jujuy como telón de fondo.

El evento arranca el 31 de diciembre a las 20 hs.

Cóctel al atardecer en terraza.

Precios y condiciones

Preventa disponible hasta el 4 de diciembre:

$340.000 por persona — en 1 cuota o efectivo

— en 1 cuota o efectivo $370.000 por persona — en 3 cuotas sin interés o 6 cuotas fijas con bancos adheridos.

Precio posterior a la preventa:

$360.000 por persona en 1 cuota o efectivo

$390.000 en 3 cuotas sin interés o 6 cuotas fijas con bancos adheridos.

Menores de 12 años: 50% de descuento

¿Ya fuiste el año pasado? Tenés un 10% de descuento — porque volver también tiene su recompensa

Para una experiencia completa, el hotel ofrece un paquete especial con cena y alojamiento. Consultá disponibilidad directamente con el equipo.

El brindis de esta edición tiene historia propia

Este Fin de Año brindamos por lo que nace en nuestra tierra. Antropo , la primera y única bodega urbana de Jujuy, está presente en el hotel con Casa Antropo , su espacio de encuentro y degustación. Esta noche se suman a la celebración sus Espumantes Jujeños, los primeros elaborados íntegramente en la provincia , y nada menos que en las propias instalaciones de Altos de la Viña, mediante el método tradicional champenoise. Tres etiquetas —Chardonnay, Sauvignon Blanc y Rosé— para recibir el 2027 y brindar con algo que es genuinamente nuestro.

Los lugares se agotan. Como siempre.

La preventa cierra el 4 de diciembre y los cupos son limitados. Si ya sabés que querés estar, el momento de reservar es ahora.

WhatsApp: +54 388 479-1077

Web: hotelaltosdelavina.com.ar

Av. Pasquini 50, San Salvador de Jujuy

Altos de la Viña — Hotel, Restaurante Olaroz, Spa & Wellness y Antropo Bodega, la primera bodega urbana de Jujuy.

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