Cinco días sin bancos en Jujuy desde el viernes 6 de noviembre

Los bancos de todo el país permanecerán cinco días consecutivos sin atención presencial a partir de este viernes 6 de noviembre . La medida alcanzará a las sucursales de las entidades financieras públicas y privadas debido a una combinación de fechas no laborables vinculadas con el Día del Bancario y la visita del papa León XIV a la Argentina.

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Durante este período, los clientes no podrán realizar trámites por ventanilla , pero sí tendrán disponibles los cajeros automáticos, las aplicaciones bancarias, el homebanking y las billeteras virtuales.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó el calendario de feriados bancarios y dispuso que el martes 10 tampoco haya actividad en las entidades financieras de todo el territorio nacional.

El cierre comenzará este viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario , una jornada no laborable para los trabajadores del sistema financiero.

A esta fecha se sumará el fin de semana del sábado 7 y domingo 8, días en los que habitualmente no existe atención presencial en las sucursales.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, por lo que tampoco abrirán las entidades financieras.

Por último, el martes 10 se aplicará un feriado bancario en todo el país, establecido por el Banco Central mediante la Comunicación A 8487, en coincidencia con las actividades del pontífice.

De esta manera, el calendario de cierre queda organizado de la siguiente manera:

Viernes 6 de noviembre: Día del Bancario.

Sábado 7 de noviembre: cierre habitual por fin de semana.

Domingo 8 de noviembre: cierre habitual por fin de semana.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del Papa.

Martes 10 de noviembre: feriado bancario en todo el país dispuesto por el BCRA.

En términos generales, la atención presencial volverá el miércoles 11 de noviembre, aunque podrían existir disposiciones particulares en las jurisdicciones alcanzadas por actividades papales.

Qué operaciones bancarias se podrán realizar durante el cierre

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, esto no significa que los usuarios se queden sin acceso a su dinero.

Las operaciones digitales continuarán disponibles durante los cinco días y podrán utilizarse los canales habituales de cada entidad.

Entre los servicios que seguirán funcionando se encuentran:

Cajeros automáticos para retirar efectivo y realizar operaciones habilitadas.

Homebanking y aplicaciones bancarias para consultar saldos, efectuar transferencias y pagar servicios.

Billeteras virtuales para enviar y recibir dinero.

Tarjetas de débito y crédito para realizar compras.

Extracción de efectivo en comercios adheridos, como supermercados y farmacias.

Las asociaciones bancarias informaron que las entidades tienen previsto reforzar la carga de billetes en los cajeros automáticos para responder a la demanda de efectivo durante los días sin atención presencial.

De todas maneras, los límites diarios de extracción dependerán de cada banco, del tipo de cuenta y de la red de cajeros utilizada.

Los clientes que necesiten retirar sumas importantes de dinero podrán consultar previamente los topes establecidos por su entidad y verificar si pueden ampliarlos mediante la aplicación o el homebanking.

También es importante tener en cuenta que, aunque las transferencias y los pagos electrónicos estarán disponibles, determinadas operaciones sujetas a compensación bancaria podrían acreditarse recién cuando se reanude la actividad.

Por este motivo, se recomienda anticipar los trámites que requieran atención por ventanilla, especialmente aquellos vinculados con documentación, gestiones administrativas y movimientos que no puedan resolverse digitalmente.

El cierre bancario de noviembre será uno de los períodos consecutivos sin atención presencial más extensos del año y estará directamente relacionado con las actividades previstas por la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.