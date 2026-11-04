Conmoción por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de “Los Jaimitos”: tenía 56 años. 

Daniel Bifulco murió a los 56 años y generó conmoción en el ambiente artístico. El actor y humorista formó parte de Los Jaimitos, uno de los segmentos más populares de VideoMatch, y fue encontrado sin vida en su vivienda.

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El actor y humorista Daniel Bifulco fue encontrado sin vida en su casa y murió a los 56 años. Su nombre quedó asociado a Los Jaimitos, el histórico sketch de VideoMatch que lo llevó a ganarse el reconocimiento del público.

Aunque todavía no hay precisiones oficiales, las primeras versiones señalan que habría sufrido un infarto .

De acuerdo con la información incluida en el informe policial, todo comenzó en las primeras horas de este miércoles 4 de noviembre. El hermano del humorista llamó al 911 para alertar que lo había encontrado inconsciente en su casa .

Tras recibir el aviso, personal policial se dirigió a un domicilio ubicado en Franklin D. Roosevelt al 5200 y pidió asistencia médica. Minutos después, los profesionales del SAME llegaron a la vivienda y confirmaron la muerte de Bifulco.

Según el informe policial, Bifulco se encontraba recostado al momento de ser hallado y no tenía lesiones visibles ni signos de violencia. Por este motivo, la Justicia dispuso investigar las circunstancias del fallecimiento bajo la carátula de “averiguación de causal de muerte” y convocó a la Unidad Criminalística.

La noticia también fue confirmada por Alfredo Silva, amigo y colega del actor, quien contó cómo se produjo el hallazgo. “La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo”, expresó en diálogo con TN Show.

Respecto de las circunstancias del fallecimiento, el humorista indicó que la primera información apuntaba a un posible paro cardíaco. Sin embargo, esa hipótesis aún no fue confirmada y será la autopsia la que permita determinar la causa de muerte.

En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, a cargo del fiscal Marcelo Eduardo Munilla Lacasa, junto con la secretaría única de Marina Ghurzi. Según trascendió, los restos del humorista serían entregados a sus familiares este jueves.

Quién era Daniel Bifulco, histórico humorista de Videomatch

Bifulco alcanzó reconocimiento en la televisión argentina durante los 90, gracias a “Los Jaimitos”, el segmento humorístico que realizó junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en el programa VideoMatch, conducido por Marcelo Tinelli.

“Los Jaimitos” fue uno de los sketches que dejó su marca en la época de mayor popularidad de VideoMatch. Sus integrantes combinaban ironía y picardía para abordar la actualidad a través de rimas y ocurrencias que terminaban en comentarios de doble sentido.

Aquella participación le permitió a Daniel Bifulco ganar reconocimiento en la televisión argentina. El humorista murió a los 56 años.