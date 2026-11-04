Pierce Brosnan respaldó a un actor como sucesor de James Bond y destacó su talento.

Aunque todavía no se confirmó quién tendrá la responsabilidad de interpretar a James Bond en la próxima etapa de la franquicia, una de las figuras que mejor conoce al emblemático espía británico ya manifestó su preferencia. El actor Pierce Brosnan , quien encarnó al agente 007 en cuatro entregas cinematográficas, expresó su apoyo a Callum Turner.

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Este último es uno de los intérpretes que ganó mayor protagonismo en las especulaciones sobre quién ocupará el papel principal de la saga.

Durante una charla con la revista Vanity Fair , el actor irlandés admitió que permanece atento a las noticias relacionadas con la continuidad de la saga y señaló que tiene la misma curiosidad que los fanáticos por descubrir quién asumirá el papel. No obstante, al ser consultado por los posibles sucesores, manifestó de inmediato su preferencia por el artista británico .

El actor manifestó su admiración por todos los intérpretes que aparecen entre los posibles sucesores y destacó especialmente al marido de Dua Lipa , con quien compartió un proyecto laboral : “Todos los hombres que están en la lista son actores que admiro . Callum Turner es alguien con quien trabajé y es muy fuerte ”.

También señaló que los aspirantes reúnen atributos fundamentales para ponerse en la piel del célebre espía y afrontar las exigencias del papel: “Todos tienen voz, físico y presencia en pantalla. Tienen una trayectoria como actores”.

Las declaraciones de Brosnan adquieren mayor relevancia por el vínculo profesional que mantuvo con Turner durante el rodaje de The Only Living Boy in New York, estrenada en 2017. Aquel trabajo compartido le permitió conocer de cerca al intérprete británico y, a partir de esa experiencia, hoy lo considera una opción adecuada para sucederlo en uno de los roles más reconocidos de la historia del cine.

Quiénes son los otros candidatos para interpretar a James Bond

Turner no es el único intérprete considerado para ponerse al frente de la próxima entrega de la saga. De acuerdo con una publicación de Variety, Jack Lowden, reconocido por su participación en la serie Slow Horses, también integraría el grupo de candidatos con mayores posibilidades. En paralelo, trascendió que la etapa definitiva de las pruebas de selección tendría lugar en Londres.

La lista de posibles sucesores también incluye a otros actores, entre ellos Josh O’Connor y Jacob Elordi. Sin embargo, por el momento, la producción no anunció quién será el encargado de tomar el lugar que dejó Daniel Craig como protagonista de la franquicia.

Brosnan expresó sus mejores deseos para quien finalmente consiga el icónico papel y le dedicó unas palabras de aliento: “A quien interprete el papel, le deseo lo mejor, mucha fuerza y coraje. Es difícil saber quién será, pero espero con entusiasmo escuchar la noticia y celebrar al próximo James Bond”.

Por otro lado, el actor también manifestó su expectativa por la nueva etapa que podría atravesar la saga de la mano de Denis Villeneuve, el director responsable de Dune, quien tendrá a su cargo la realización de la próxima película del legendario espía.

El exprotagonista de la saga destacó las cualidades artísticas de Villeneuve, en particular su capacidad para construir imágenes y desarrollar relatos cinematográficos. Al referirse al trabajo que podría realizar, Brosnan aseguró: “Creo que nos vamos a quedar maravillados. Realmente lo creo”.

Luego profundizó sus elogios: “Su trabajo es visionario, y su imaginación con la cámara y la narración es muy visceral y sensorial. Va a ser genial, verdaderamente magnífico”.