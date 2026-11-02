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2 de noviembre de 2026 - 17:01
Espectáculos.

Habló el actor que hará de Severus Snape en "Harry Potter" tras las amenazas racistas

Paapa Essiedu se refirió a las decisiones estéticas que tomó para interpretar al personaje y a las reacciones que despertó su incorporación a la serie de HBO.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Habló el actor que hará de Severus Snape en Harry Potter tras las amenazas racistas.

Habló el actor que hará de Severus Snape en "Harry Potter" tras las amenazas racistas.

La serie de Harry Potter que prepara HBO empieza a mostrar cómo será su universo estético. Entre los detalles que despertaron interés se encuentra el aspecto elegido para Paapa Essiedu, quien será el actor encargado del papel de Severus Snape.

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La primera fotografía difundida oficialmente presenta una interpretación visual alejada de la imagen que Alan Rickman construyó en las películas. En esta ocasión, el personaje aparece con rastas que le llegan hasta los hombros, una campera de cuero con cierre y una capa negra de grandes dimensiones.

El vestuario de Snape anticipa una versión diferente

El nuevo diseño se distancia de las prendas elegantes y el perfil discreto que distinguieron al docente de Hogwarts en las adaptaciones para el cine. En cambio, la serie apuesta por una estética de inspiración gótica y un vestuario pensado para presentar una visión renovada del personaje creado por J. K. Rowling.

Durante su participación en la gala TIME100 Next, realizada en Nueva York, Essiedu conversó con la revista Variety y se refirió a los criterios visuales que guiaron la construcción de su versión de Snape. Essiedu señaló que la indumentaria cumple un papel fundamental a la hora de darle forma a Snape, ya que su aspecto exterior permite transmitir rasgos de su carácter y refleja cómo desea mostrarse frente a otras personas.

“Creo que la estética es importante. No sé si el estilo está necesariamente entre mis principales prioridades al momento de construir al personaje, pero pienso que su apariencia dice mucho sobre quién es y sobre quién quiere que los demás crean que es. Todo está increíblemente bien pensado”, expresó.

Al hablar sobre el avance de la serie, el intérprete expresó su conformidad con lo conseguido hasta el momento y destacó el aporte de los diferentes grupos de trabajo que forman parte de la producción.

“Estoy muy orgulloso de lo que he visto hasta ahora. Hay muchísimas personas que han trabajado muy duro en este proyecto y para quienes significa mucho. Ha sido un proyecto que ha tardado mucho en llegar. Durante mucho tiempo se han dicho muchas cosas y ahora es el momento de que la gente se involucre con lo que hemos hecho”, indicó.

Las amenazas y el apoyo que recibió

En una charla previa con el diario londinense The Sunday Times, Paapa Essiedu se refirió a los mensajes que le hicieron llegar y explicó que esas experiencias reforzaron su voluntad de darle a Snape una identidad interpretativa propia. La elección del intérprete para sumarse a la producción también derivó en amenazas de muerte de carácter racista, motivadas por su designación para encarnar al personaje.

Durante el diálogo con Variety, el actor destacó el acompañamiento que encontró tanto en sus colegas como en el equipo responsable de la serie frente a las reacciones adversas.

El actor agregó que aceptó formar parte de la producción sabiendo que su elección podía despertar opiniones diversas, aunque aseguró que su principal objetivo sigue centrado en la labor profesional. “Todo el equipo me ha apoyado muchísimo. Evidentemente, mi prioridad es el trabajo. De lo contrario, no habría aceptado este proyecto, pero lo afronto con los ojos abiertos”, comentó.

Y agregó: “Entiendo el amplio espectro de reacciones que puede generar lo que estamos haciendo y asumo esa responsabilidad con el corazón abierto y por completo. También me ha sorprendido gratamente la cantidad de apoyo, buenos deseos y entusiasmo que he recibido”.

La trayectoria del actor

Paapa Essiedu forma parte de la selección TIME100 Next, una distinción que destaca a personalidades con potencial de crecimiento en sectores como la industria del espectáculo, el mundo empresarial, el deporte y la política.

En el ámbito teatral británico, uno de los hitos de su carrera tuvo lugar en 2016, cuando hizo historia al convertirse en el primer intérprete negro en encarnar a Hamlet en la Royal Shakespeare Company. Su actuación le valió el premio Ian Charleson.

Más adelante, su trabajo en las producciones I May Destroy You y The Lazarus Project le permitió conseguir dos candidaturas a los premios BAFTA. La entrega inicial de la serie tomará como referencia Harry Potter y la piedra filosofal, la primera novela de la saga. Según los planes de HBO Max, el estreno está programado para el próximo 25 de diciembre.

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