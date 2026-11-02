Moria Casán reveló por qué no fue al casamiento de Lali y Pedro

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Esta vez, quien se refirió a la celebración fue Moria Casán, que sorprendió al revelar que no estuvo entre los invitados y explicó cuál es el verdadero vínculo que mantiene con la cantante.

Espectáculos. Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron: las primeras fotos de la boda en San Telmo

Durante el pase televisivo entre Arriba Argentinos y La mañana con Moria, por eltrece, la conductora fue consultada por su ausencia en la boda realizada el sábado 31 de octubre en San Telmo. Lejos de mostrarse molesta, respondió con naturalidad y aseguró que comprende la decisión de la pareja.

"No me invitaron", respondió Moria cuando le preguntaron si había participado del casamiento. Sin embargo, enseguida aclaró que no esperaba recibir una invitación porque su relación con Lali es de cariño y admiración, pero no de una amistad cercana.

"No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió con la que la pasé divino", explicó la conductora, haciendo referencia a la colaboración musical que realizaron juntas.

Moria contó que mantienen contacto ocasional a través de mensajes, pero que no tienen una relación cotidiana. Por ese motivo, consideró completamente entendible que la cantante eligiera compartir un momento tan importante únicamente con su círculo íntimo.

También recordó que ella misma aplica ese criterio cuando organiza sus celebraciones personales. Incluso aseguró que no se habría sentido ofendida si la boda hubiese tenido una lista de invitados más amplia.

"No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió con la que la pasé divino" "No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió con la que la pasé divino"

El mensaje que Moria le envió a Lali por su casamiento

Aunque no asistió a la ceremonia, Moria reveló que tuvo un gesto especial con la cantante después de conocer la noticia.

"Le mandé una felicitación por privado", contó durante el programa, dejando en claro que mantiene su afecto por Lali y que celebra su presente sentimental. La diva también recordó la oportunidad de participar en la canción "¿Quiénes son?", una colaboración que nació de la admiración que Lali siente por ella.

Por su parte, Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona ubicada en San Telmo. La pareja eligió una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos.

Después de mantener la celebración bajo reserva, los recién casados compartieron las primeras fotografías oficiales en sus redes sociales y agradecieron el cariño recibido.

"Fuimos inmensamente felices", escribieron en una publicación conjunta que cerraron con una frase especial: "Aguante el amor".