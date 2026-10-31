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31 de octubre de 2026 - 17:18
Espectáculos.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron: las primeras fotos de la boda en San Telmo

La cantante y el conductor dieron el sí este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos. La pareja eligió una fecha muy especial para celebrar su amor.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron

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La boda se realizó al mediodía en Casa Carlos, un espacio que combina arquitectura antigua con jardines y vegetación. Las primeras imágenes de la celebración comenzaron a circular en las redes sociales y rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Lali Esp&oacute;sito y Pedro Rosemblat se casaron

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron

Cómo fue el casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

La pareja eligió una ceremonia al aire libre, en un jardín decorado con flores blancas, sillones, alfombras y grandes sombrillas.

En las fotografías que se viralizaron, Lali aparece con un vestido blanco largo, mientras que Pedro luce un traje beige claro. Los novios fueron retratados tomados de la mano y rodeados de invitados que los acompañaron con aplausos.

La elección del 31 de octubre tiene un significado especial: Lali y Pedro se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023, exactamente tres años antes de su casamiento.

Una boda íntima y lejos de los grandes festejos

En una entrevista previa, la artista había adelantado que no quería una celebración multitudinaria ni un vestido de novia demasiado extravagante.

“Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor”, había explicado.

De esta manera, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron un nuevo paso en su relación con una celebración íntima que se convirtió en una de las noticias del espectáculo de este sábado.

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