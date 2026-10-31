Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron: las primeras fotos de la boda en San Telmo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una ceremonia realizada en San Telmo, Buenos Aires. La cantante y el conductor celebraron su unión en una casona histórica, acompañados por sus familiares y amigos más cercanos.

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La boda se realizó al mediodía en Casa Carlos, un espacio que combina arquitectura antigua con jardines y vegetación. Las primeras imágenes de la celebración comenzaron a circular en las redes sociales y rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

La pareja eligió una ceremonia al aire libre, en un jardín decorado con flores blancas, sillones, alfombras y grandes sombrillas.

En las fotografías que se viralizaron, Lali aparece con un vestido blanco largo, mientras que Pedro luce un traje beige claro. Los novios fueron retratados tomados de la mano y rodeados de invitados que los acompañaron con aplausos.

La elección del 31 de octubre tiene un significado especial: Lali y Pedro se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023, exactamente tres años antes de su casamiento.

Una boda íntima y lejos de los grandes festejos

En una entrevista previa, la artista había adelantado que no quería una celebración multitudinaria ni un vestido de novia demasiado extravagante.

“Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor”, había explicado.

De esta manera, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron un nuevo paso en su relación con una celebración íntima que se convirtió en una de las noticias del espectáculo de este sábado.