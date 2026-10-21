Pedro Sánchez le respondió a Javier Milei con un tema de Lali Espósito: "¡Me encanta!"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , recurrió a una canción de Lali Espósito para responderle a Javier Milei, quien durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, celebrado en Madrid, tildó al mandatario de “impresentable dictador”.

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino.¡Me encanta!” , publicó Sánchez en su cuenta de X. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de la pantalla de su teléfono, donde se veía “Fanático”, el tema de Lali Espósito que incluye varias alusiones indirectas a Javier Milei.

En su intervención frente a referentes del sector empresarial y económico durante el Nueva Economía Fórum, Milei expresó su agradecimiento a España por acoger a los argentinos que emigraron a raíz de las distintas crisis financieras que atravesó el país. Al mismo tiempo, volvió a lanzar críticas contra el mandatario español.

“España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y la falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez” , dijo el mandatario.

Además, instó a “sacar a los socialistas a patadas”, al considerar que España representa “la cuna del liberalismo”. Por otra parte, acusó a Sánchez de impulsar la “invasión” migratoria en Ceuta con objetivos electorales y sostuvo: “Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo”.

Pedro Sánchez, “zurdo y orgulloso”

Poco antes, Sánchez había difundido un video en el que se definió como “zurdo y orgulloso”, en una referencia directa al término despectivo que utilizan habitualmente el mandatario argentino y otros referentes de la ultraderecha mundial para descalificar a quienes se identifican con la izquierda política.

“Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas. Pues miren, les voy a decir una cosa. Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos y hijas es ser zurdo, yo también soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional todos los años es de zurdos, pues soy zurdo. Si defender el derecho a abortar de las mujeres es ser zurdo, soy zurdo. Si defender el no a la guerra y el sí a la paz es ser zurdo, soy zurdo. Así que sí, soy zurdo y a mucha honra”, afirmó Sánchez en el video.

Una visita a España en plena campaña

El viaje de Milei a España se produce a un mes y medio de los comicios anticipados convocados en ese país. La campaña electoral arrancará oficialmente el 13 de noviembre, después de que Sánchez resolviera disolver las Cortes tras el rechazo parlamentario a dos decretos impulsados por su administración sobre políticas habitacionales, una situación que el mandatario consideró incompatible con la gobernabilidad.

Luego de participar en el encuentro económico, el mandatario argentino tiene previsto reunirse con distintas figuras de los sectores conservadores y de extrema derecha de España. En su agenda se destacan un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, dirigente del Partido Popular, y contactos con representantes de Vox.

En el contexto de los comicios convocados de manera anticipada, Milei optó por no respaldar públicamente a ninguna de las dos fuerzas políticas. Aunque el Partido Popular encabeza los sondeos, no alcanzaría por sí solo la mayoría absoluta, fijada en 176 escaños. Ante ese panorama, Vox se perfila como un aliado clave para apartar al PSOE del Gobierno.

Javier Milei tildó a Pedro Sánchez de “dictador” y aseguró que la ocupación británica en Malvinas “es un riesgo para la región”.

En ese marco, Sánchez presentó los comicios como una decisión entre acompañar el avance de la “ola ultraderechista” o mantener a España como “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.