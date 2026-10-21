Javier Milei le dijo "dictador" a Pedro Sánchez y alertó por la presencia británica en Malvinas

Javier Milei tildó a Pedro Sánchez de “dictador” y aseguró que la ocupación británica en Malvinas “es un riesgo para la región”.

A un mes y medio de los comicios anticipados en España , Javier Milei comenzó su recorrido por Madrid con una disertación en un encuentro dedicado a la economía . En su intervención ante el Nueva Economía Fórum, el mandatario argentino descartó recurrir a la vía militar para resolver la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Además, advirtió que la presencia británica en el archipiélago constituye “un riesgo para la región” . Milei sostuvo: “Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia, y por geografía. Las había comprado España, y cuando nos quedamos con el territorio, pasaron a ser nuestras. La población originaria era argentina y fue expulsada por los ingleses. Son argentinas, no está bajo ningún tipo de discusión ”.

El mandatario rechazó categóricamente la posibilidad de recurrir a la fuerza armada para recuperar la soberanía sobre el archipiélago: “Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Es un reclamo de tipo diplomático. Confiamos en seguir haciendo nuestro reclamo y que por la vía diplomática vamos a recuperar las Malvinas . Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños”.

A su vez, alertó: “Consideramos que los riesgos geopolíticos, demográficos, que está experimentando Gran Bretaña, representan un riesgo para la región, el control del Atlántico Sur. Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente, no podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple”.

Javier Milei redobló las críticas contra Pedro Sánchez, al que tildó de “impresentable dictador”

En su discurso ante el Nueva Economía Fórum, el presidente argentino expresó su agradecimiento a España por haber acogido a los ciudadanos argentinos que emigraron a ese país como consecuencia de las distintas crisis económicas que atravesó la Argentina. Al mismo tiempo, volvió a arremeter contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”.

Como parte de su agenda en Madrid, Milei tiene previsto reunirse posteriormente con figuras destacadas de la derecha española. Entre los encuentros programados se encuentra uno con Isabel Díaz Ayuso, representante del Partido Popular, además de contactos con dirigentes de Vox.

“España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y la falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, dijo el presidente argentino.

“Desde nuestro gobierno estamos generando las condiciones para que todos los argentinos decidan regresar a su hogar. Estudios recientes muestran que, mientras que en el gobierno de la condenada, la ‘Reina de la Tobillera’, la corrupta Cristina Kirchner, cerca del 45% de los jóvenes se querían ir del país; con Mauricio Macri trepó al 55%; con Alberto Fernández superaba el 70%; y hoy el número de jóvenes que se quieren ir de la Argentina cayó al 25% y sigue en caída. Estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que nuestros jóvenes se quieran quedar en el país”, expresó Milei, e invitó a “sacar a los socialistas a patadas” porque España “es la cuna del liberalismo”.

Javier Milei acusó al socialismo de fomentar la “invasión” en Ceuta con fines electorales

Milei también intensificó sus cuestionamientos al socialismo, al que responsabilizó de promover la “invasión” de Ceuta con el objetivo de obtener rédito político en las elecciones. “Los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo”.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que el ingreso multitudinario de más de 80.000 personas a Ceuta, enclave español situado en el norte de África, en julio pasado —entre las cuales había numerosos ciudadanos marroquíes—, respondió a una acción deliberada y no a un hecho fortuito ni casual.

Además, dijo que "las consecuencias ya se están viviendo como no podía ser de otra manera”. “Las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres que ya no pueden siquiera salir a caminar solas por las noches por muchos barrios de las principales ciudades”, agregó.

La agenda completa de Javier Milei en España: reuniones con empresarios, economistas y referentes de derecha

Tras arribar el martes a Madrid acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier, el presidente puso en marcha su agenda institucional poco después de las 5.15, según el horario argentino. Su primera actividad consistió en una disertación dirigida a empresarios y especialistas en economía en el marco del Nueva Economía Fórum, realizado en el Real Casino Gran Círculo.

A las 8, Milei tiene previsto encontrarse con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien reconoce como una de sus principales referencias intelectuales. En abril de 2025, el mandatario lo distinguió en la Casa Rosada con la Orden de Mayo, en reconocimiento a su trayectoria en la promoción de “las ideas de la libertad”.

Posteriormente, el Presidente asistirá a la inauguración de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, que tendrá lugar en la Universidad Rey Juan Carlos, institución en la que desarrolla su actividad docente el académico.

La actividad política del mandatario argentino continuará a las 10 con una visita a la Fundación Disenso, un centro de pensamiento asociado a Vox que se dedica a elaborar análisis y desarrollar las bases ideológicas de esa fuerza política. Actualmente, el partido integra, junto con el Partido Popular, el espacio opositor más relevante frente a la administración de Pedro Sánchez.

De acuerdo con lo informado por representantes de Vox, Milei será recibido por el secretario general de la agrupación, Ignacio Garriga, y por el responsable de la fundación, Jorge Martín Frías.

Sin embargo, Santiago Abascal, titular de Vox, no participará del encuentro. Antes de que Milei emprendiera su viaje, ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que el dirigente español le explicó que no estaría en Madrid debido a sus compromisos de campaña en las ciudades de La Coruña y Avilés.

Posteriormente, cerca del mediodía, según el horario argentino, el Presidente protagonizará uno de los encuentros centrales de su visita al reunirse con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las referentes más destacadas del Partido Popular (PP).

Aunque Vox representa el espacio español con el que Milei mantiene una mayor afinidad política, el mandatario argentino también sostiene una relación cercana con Isabel Díaz Ayuso. En 2024, la dirigente madrileña le concedió un reconocimiento en la capital española y, posteriormente, visitó al Presidente en la Casa Rosada en enero de este año.

En plena campaña electoral anticipada, Milei optó por no respaldar públicamente a ninguna de las dos fuerzas políticas. Ambos partidos podrían verse obligados a negociar para reunir los apoyos necesarios que les permitan alcanzar la mayoría absoluta del Parlamento, fijada en un mínimo de 176 bancas, y así designar al próximo jefe del Gobierno español.

Una vez concluidas las reuniones con dirigentes políticos, el Presidente tiene previsto brindar a las 14 una entrevista al periodista Fernando González, del medio El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia.

Javier Milei en España

Más tarde, a las 16, Milei iniciará el vuelo de regreso a Buenos Aires, donde está previsto que arribe el jueves a las 8, en la terminal militar del Aeroparque Jorge Newbery.

Una gira presidencial en plena campaña electoral española

Desde el entorno presidencial sostienen que el viaje a Madrid estaba organizado con anterioridad a la decisión de Pedro Sánchez de anticipar los comicios. Sin embargo, la visita de Milei adquiere un peso político mayor en el contexto actual, ya que el mandatario busca fortalecer las chances de los referentes de la derecha española.

El inicio oficial de la campaña electoral está previsto para el 13 de noviembre, después de que Sánchez resolviera disolver las Cortes ante la negativa del Parlamento a aprobar dos decretos impulsados por su administración sobre vivienda. El jefe del Gobierno español relacionó ese revés legislativo con las dificultades para garantizar la gobernabilidad.

En el actual escenario electoral, el Partido Popular encabeza los sondeos de intención de voto, aunque las proyecciones no le otorgan los 176 escaños necesarios para gobernar con mayoría absoluta. Ante esa situación, Vox se perfila como un aliado clave para lograr un cambio de Gobierno y poner fin a la gestión del PSOE.

Frente a este panorama, Pedro Sánchez presentó los comicios como una elección entre dos caminos: acompañar el avance de la “ola ultraderechista” o defender a España como “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.

El sábado, tras ser confirmado oficialmente como candidato y poco antes de la llegada de Milei, lanzó un mensaje dirigido a sus adversarios: “Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan”.

La relación entre los dos presidentes atraviesa tensiones desde que asumieron sus respectivos cargos, aunque el conflicto alcanzó uno de sus momentos más críticos en mayo de 2024. En aquella ocasión, Milei viajó a Madrid para participar de un evento organizado por Vox y acusó de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. La reacción del Gobierno español incluyó un pedido de disculpas y la convocatoria de su embajadora en Buenos Aires para consultas.

Al igual que ocurrió durante las elecciones brasileñas, existe la posibilidad de que Milei manifieste abiertamente su rechazo a la administración de Sánchez y exprese su respaldo a los referentes de la derecha española, que el próximo 29 de noviembre competirán en las urnas para definir quién estará al frente del Gobierno.