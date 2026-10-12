Javier Milei defendió el rumbo de la economía y descartó la salida de Luis Caputo

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno y descartó las versiones sobre una posible salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía. En declaraciones a Radio Mitre, afirmó que el titular del Palacio de Hacienda no está bajo discusión dentro del equipo oficial.

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“Nadie cuestiona a ‘Toto’ Caputo. Porque es mi política”, sostuvo el mandatario, al explicar que mantiene con el ministro una “relación simbiótica” y una visión compartida sobre las decisiones económicas.

Milei señaló que habla regularmente con Caputo y que ambos tienen “la visión perfectamente alineada”. En ese sentido, explicó que dentro del Gobierno existe una división de tareas, pero remarcó que la orientación general depende de él.

En el equipo hay división de trabajo. Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. Hay una mesa que se dedica a las cuestiones políticas, pero la decisión general de gobierno es mía, expresó. En el equipo hay división de trabajo. Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. Hay una mesa que se dedica a las cuestiones políticas, pero la decisión general de gobierno es mía, expresó.

El Presidente también calificó como un “disparate total” la versión sobre una eventual salida del ministro de Economía, en momentos en que Caputo tenía previsto reunirse con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

“Tratan de ir contra el país, quieren limar al ministro de Economía cuando se reúne con la titular del FMI. Es una canallada, es traición a la patria. Hay que estar completamente loco para pensar que Caputo va a salir del Gobierno”, afirmó.

La mirada sobre la economía

Milei defendió los cambios impulsados por su gestión y aseguró que el país atraviesa transformaciones estructurales vinculadas a la apertura, la tecnología, la baja de impuestos y las desregulaciones.

Según planteó, esas medidas generan reformas “muy potentes”. Además, sostuvo que no existe un problema general de empleo, sino diferencias entre sectores que crecen con fuerza y otros que permanecen rezagados.

El mandatario también hizo referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y afirmó que las provincias que adhirieron “están teniendo un desempeño enorme y les va maravillosamente bien”. En contraste, mencionó a Buenos Aires, La Rioja y Formosa como distritos donde, según dijo, la situación es distinta por no haber adherido.

Javier Milei defendió su plan económico

Los planes hacia 2027

Milei aseguró que, junto a varios ministros, ya trabaja en la planificación de la etapa posterior a 2027. En ese grupo mencionó a Luis Caputo y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Con muchos de los ministros, como con Caputo o Federico Sturzenegger, estamos diseñando los planes para el 2027 en adelante, señaló. Con muchos de los ministros, como con Caputo o Federico Sturzenegger, estamos diseñando los planes para el 2027 en adelante, señaló.

El Presidente también se refirió al escenario legislativo y electoral. Dijo que, si el oficialismo obtiene un resultado similar al de octubre, o incluso superior, podría alcanzar una composición más favorable en el Congreso.

“Nos va a quedar una composición en el Congreso con mayoría en Cámara Baja y a dos o tres de alcanzar el quórum en la Cámara Alta. Creemos que vamos a dar la batalla y vamos a ser reelectos”, expresó.