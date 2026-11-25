Diego Santilli presenta este miércoles 25 de noviembre su primer informe de gestión como jefe de Gabinete ante el Senado de la Nación. El funcionario defiende las políticas del gobierno de Javier Milei y responde las 1.350 preguntas enviadas por los legisladores, centradas principalmente en la inflación, la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la denuncia contra Manuel Adorni y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Finalizó el informe de Diego Santilli en el Senado
Sin palabras de cierre del jefe de Gabinete, finalizó el informe de Diego Santilli ante el Senado.