Congreso de la Nación. El oficialismo busca aprobar el Presupuesto 2027 y suspender las PASO. Santilli dará su primer informe y la ley de ludopatía podría caducar.

E l Congreso de la Nación se prepara para una supersemana legislativa, con dos jornadas decisivas para el Gobierno de Javier Milei. El miércoles 25 de noviembre, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará su primer informe de gestión ante el Senado , mientras que el jueves 26 se prevén sesiones simultáneas en ambas cámaras para debatir el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y el futuro de la ley contra la ludopatía .

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La actividad se concentrará en los últimos días del período ordinario , que finaliza el 30 de noviembre. El oficialismo deberá negociar hasta último momento con los bloques aliados y sectores de la oposición para garantizar el quórum y reunir los votos necesarios.

La agenda también está atravesada por las diferencias sobre el financiamiento de las universidades, los recursos para las provincias, las políticas de discapacidad y las modificaciones al sistema electoral.

El miércoles 25 de noviembre, desde las 15, Diego Santilli se presentará ante el Senado de la Nación para brindar su primer informe de gestión como jefe de Gabinete.

Se trata de una sesión informativa, realizada dentro del período de sesiones ordinarias. Es decir, no será una sesión destinada a votar leyes, sino a que el funcionario explique las políticas del Gobierno nacional y responda las consultas de los legisladores. La Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir mensualmente al Congreso, alternando entre Diputados y el Senado, para informar sobre la marcha de la gestión.

En esta oportunidad, Santilli deberá responder 1.287 preguntas presentadas por los distintos bloques, de las cuales aproximadamente el 46% están vinculadas con asuntos económicos. Entre los temas que planteó la oposición se encuentran las políticas fiscales, los recursos destinados a las universidades, la situación de las personas con discapacidad, el funcionamiento del PAMI y las decisiones económicas del Ejecutivo.

Ley de Ludopatía

Antes de su presentación, el Senado tendrá otra actividad relevante. A las 10 está previsto un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para analizar el proyecto de ley contra la ludopatía y la regulación de las apuestas online. La iniciativa fue aprobada por Diputados el 27 de noviembre de 2024, pero todavía no recibió sanción definitiva. El proyecto busca establecer restricciones a la publicidad y los patrocinios de plataformas de apuestas, reforzar los controles para impedir el acceso de menores y prevenir la adicción al juego.

Sin embargo, existen diferencias entre el texto aprobado en Diputados y la propuesta alternativa del Gobierno nacional. Mientras el proyecto original contempla restricciones amplias a la publicidad de las plataformas legales, el Ejecutivo pretende concentrar mayores esfuerzos en combatir las apuestas clandestinas.

La discusión ganó fuerza durante los últimos días después de la visita del Papa y el reciente reclamo de la Conferencia Episcopal Argentina, que pidió evitar nuevas demoras en el tratamiento. Entre quienes firmaron el documento se encuentra el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández. El Senado ya acordó habilitar el tratamiento de la iniciativa con o sin dictamen, por lo que podría llegar al recinto durante la jornada del jueves.

¿Qué pasa si no se aprueba la ley de Ludopatía?

El proyecto tiene media sanción desde noviembre de 2024 y está próximo a perder estado parlamentario. Si no se logra una decisión legislativa dentro del plazo correspondiente, la iniciativa podría caducar, lo que obligaría a comenzar nuevamente su recorrido parlamentario.

Si el Senado aprueba el texto tal como llegó de Diputados, la ley quedará sancionada. En cambio, si introduce modificaciones, deberá regresar a la Cámara baja para que los diputados acepten o rechacen los cambios.

Jueves 26: Presupuesto 2027 en Diputados y suspensión de las PASO en el Senado

El jueves 26 de noviembre se espera la jornada más intensa de la semana, con sesiones simultáneas en las dos cámaras del Congreso. En Diputados, el Gobierno buscará darle media sanción al Presupuesto Nacional 2027, mientras que en el Senado intentará avanzar con la reforma electoral que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027.

Presupuesto 2027: qué se debate en Diputados

La Cámara de Diputados se prepara para tratar el proyecto de Presupuesto 2027, que establece los ingresos y gastos previstos para el funcionamiento del Estado nacional durante el próximo año. La iniciativa contempla una proyección de crecimiento económico del 4% y una inflación anual del 18%.

Sin embargo, el debate está atravesado por las diferencias entre el oficialismo y varios bloques opositores sobre los recursos para las provincias, las universidades, el sistema científico y las políticas de discapacidad. El Gobierno necesita asegurar el quórum para iniciar la sesión y conseguir los votos para aprobar el proyecto.

El debate podría extenderse durante aproximadamente 20 horas debido a la cantidad de temas que incluye la ley. Si obtiene media sanción, el Presupuesto deberá pasar al Senado para su tratamiento y eventual aprobación definitiva. El oficialismo busca evitar que se repita lo ocurrido la semana pasada, cuando no consiguió el quórum necesario para avanzar con otros proyectos de su agenda legislativa.

PASO 2027: qué discutirá el Senado

En paralelo, el Senado tiene previsto tratar la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo. Uno de sus puntos centrales es suspender las PASO para las elecciones nacionales de 2027, una modificación que cambiaría el mecanismo de selección de candidatos para los próximos comicios presidenciales.

La reforma también contempla nuevas condiciones para la competencia de los partidos políticos y modificaciones vinculadas con los debates presidenciales. El oficialismo necesita reunir al menos 37 votos para aprobar la iniciativa y depende del respaldo de legisladores de la UCR, el PRO y bloques provinciales. Desde La Libertad Avanza aseguran que podrían alcanzar entre 38 y 40 votos, aunque todavía existen diferencias entre los espacios políticos. Si la reforma obtiene media sanción en el Senado, deberá pasar a la Cámara de Diputados para completar su tratamiento legislativo.

La ley contra la ludopatía, otra definición pendiente

Durante la misma sesión del jueves, la Cámara alta también podría abordar el proyecto de prevención de la ludopatía. La iniciativa cuenta con un acuerdo parlamentario para ser tratada, pero todavía existen diferencias sobre su contenido. Su futuro dependerá tanto de los votos como de las modificaciones que eventualmente introduzcan los senadores. El cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre, agrega presión a las negociaciones.

Aunque el Gobierno podría convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre para tratar proyectos pendientes, esa posibilidad dependerá del temario que establezca el Poder Ejecutivo.

Por eso, la semana legislativa aparece como una prueba política importante para el oficialismo: deberá buscar acuerdos para aprobar el Presupuesto, impulsar cambios electorales y definir qué ocurrirá con otras iniciativas que llevan meses esperando tratamiento.