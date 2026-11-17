El Gobierno nacional consiguió este martes 17 de noviembre el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza reunió las firmas necesarias con el acompañamiento de bloques aliados y buscará llevar el proyecto al recinto el próximo miércoles 25 de noviembre.

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El avance se produjo después de varias semanas de negociaciones con legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y representantes de distintas provincias.

El oficialismo obtuvo 27 firmas para el dictamen de mayoría, aunque todavía deberá reunir los votos necesarios para conseguir la aprobación del proyecto en el recinto.

Uno de los principales puntos de negociación fue el financiamiento de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Cámara de Diputados.

El oficialismo aceptó modificar los artículos del proyecto original que generaban cuestionamientos por su relación con la legislación del sector. Además, incorporó una disposición para que los programas de pensiones por discapacidad sean financiados a través de partidas del Ministerio de Salud.

El PRO y el MID habían planteado que garantizar estos recursos era una condición para acompañar la iniciativa.

Otra de las concesiones fue la prórroga hasta 2032 de los regímenes de promoción automotriz y autopartista, que contemplan beneficios impositivos para las empresas del sector.

Entre las medidas se encuentran la devolución acelerada del IVA, la amortización anticipada en el impuesto a las Ganancias y retenciones del 0% para determinadas exportaciones.

Universidades: sigue el reclamo por mayores fondos

A pesar de los acuerdos alcanzados, el financiamiento de las universidades nacionales continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama aproximadamente $11 billones para el funcionamiento del sistema durante 2027, mientras que el proyecto original del Ejecutivo contempla $7,3 billones.

Los fondos solicitados están destinados a salarios docentes y no docentes, funcionamiento de las instituciones e investigación.

Marcha Federal Universitaria en Buenos Aires

Qué inflación y dólar proyecta el Presupuesto 2027

El proyecto presentado por el Ejecutivo incluye las siguientes estimaciones económicas para el próximo año:

Crecimiento de la economía: 4%.

Inflación acumulada a diciembre de 2027: 18%.

Cotización del dólar prevista para diciembre de 2027: aproximadamente $1.848.

Estas cifras forman parte de las proyecciones oficiales utilizadas para calcular los ingresos y gastos del Estado nacional. Desde Unión por la Patria cuestionaron los supuestos económicos y presentaron un dictamen propio.

El diputado Sebastián Galmarini criticó las estimaciones de inflación e ingresos, mientras que otros legisladores opositores reclamaron mayores recursos para distintas áreas.