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12 de noviembre de 2026 - 20:05
País.

Presupuesto 2027: Diputados acordó debatir el proyecto el 25 de noviembre

El financiamiento universitario, los fondos para discapacidad y los beneficios impositivos forman parte de los cambios que negocian los bloques.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza y bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados acordaron un cronograma para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027. El oficialismo buscará obtener dictamen en comisión el martes 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el miércoles 25.

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El acuerdo se alcanzó durante una reunión realizada en las oficinas de la Presidencia de Diputados, donde representantes del oficialismo y de distintos espacios políticos analizaron modificaciones al proyecto. Sin embargo, las fechas previstas todavía dependen de que se reúnan las firmas necesarias para emitir dictamen y se mantengan los acuerdos parlamentarios.

El encuentro estuvo encabezado por Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza, junto a Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz. También participaron representantes del PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Neuquén y Adelante Buenos Aires.

Qué cambios se negocian en el Presupuesto 2027

Durante las conversaciones se abordaron reclamos relacionados con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, beneficios impositivos para la industria automotriz y autopartista, financiamiento universitario y partidas destinadas a personas con discapacidad.

Se debate el Presupuesto 2027 en Diputados.

Se debate el Presupuesto 2027 en Diputados.

Desde el PRO informaron que el Gobierno aceptó incorporar la prórroga de las leyes de autopartismo 27.263 y 27.686, una propuesta presentada por ese bloque.

Según explicaron, la modificación permitiría que las empresas fabricantes de autopartes accedan a los beneficios hasta 2032, incluyendo una devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y retenciones del 0% para sus exportaciones.

Por su parte, el presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, reclamó mayores recursos para Ciencia y Técnica, universidades nacionales y prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

El financiamiento para discapacidad, uno de los puntos pendientes

Los diputados del MID y del PRO advirtieron al oficialismo que no acompañarán el Presupuesto 2027 si el proyecto no contempla los recursos necesarios para sostener las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

El reclamo está vinculado con la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya obtuvo media sanción en Diputados y cuenta con dictamen en el Senado.

Emergencia en Discapacidad.

Emergencia en Discapacidad.

La iniciativa establece un sistema permanente de financiamiento, mecanismos de control y un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores. También contempla la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal, la posibilidad de percibirla junto con determinadas prestaciones sociales y la continuidad del programa Incluir Salud.

La senadora Patricia Bullrich aseguró que la Cámara alta está en condiciones de avanzar con el tratamiento de esta ley, aunque todavía resta su aprobación definitiva.

Diferencias por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

Otro de los temas tratados fue el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que ya cuenta con dictamen de mayoría y fue incorporado al temario de la sesión prevista para el miércoles 18 de noviembre, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los bloques dialoguistas solicitaron modificaciones al capítulo referido a los procesos electorales y a determinadas disposiciones del Código Penal.

La diputada Karina Banfi pidió eliminar ese apartado por considerar que puede afectar la libertad de expresión. Desde La Libertad Avanza ofrecieron introducir cambios, pero rechazaron su eliminación completa.

Debate por Malvinas.

Debate por Malvinas.

Uno de los puntos cuestionados es la figura penal vinculada con las campañas de injerencia extranjera, que contempla penas de cinco a doce años de prisión bajo determinadas condiciones. El proyecto también establece sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos.

Por el momento, el oficialismo mantiene como objetivo debatir esta iniciativa el 18 de noviembre y avanzar con el Presupuesto 2027 una semana después. Ninguno de los dos proyectos cuenta todavía con aprobación definitiva, por lo que las negociaciones parlamentarias continuarán durante los próximos días.

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