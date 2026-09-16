Presupuesto 2027: Diego Santilli se reunió con gobernadores del norte Argentino

Horas después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 , el jefe de Gabinete, Diego Santilli , inició una ronda de reuniones con gobernadores con el objetivo de sumar respaldo político para esta iniciativa.

En este primer encuentro, el funcionario nacional recibió a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz, y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

A pesar de que también estaba en agenda, fuentes oficiales confirmaron que no se conversó sobre la reforma electoral , que tiene como principal propuesta la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Durante más de dos horas el funcionario les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y también escuchó los reclamos de las provincias.

“Una reunión positiva”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo dijo a la salida del encuentro “hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”.

Jaldo contó también que junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, hablaron con Santilli “todo lo que tiene que ver con las obras para las rutas” que le corresponden a la Nación y “también de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte”.

Por otra parte, reconoció que el presidente Javier Milei “debe tener un Presupuesto aprobado”, pero sostuvo que el mismo “de alguna manera tiene que tener un carácter federal“.

Gobernadores del Norte con Diego Santilli

Jueves de reuniones

El jueves por la mañana Santilli continuará con la ronda de reuniones cuando reciba a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Quedó para la semana que viene la charla con el de Chaco, Leandro Zdero, que por cuestiones de agenda tuvo que postergar su viaje a Buenos Aires.

En esa oportunidad, serán tres encuentros por separado y se espera que en algunos de ellos también participe el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

La Nación busca reactivar las conversaciones con las provincias en la previa de una etapa legislativa que será determinante para el oficialismo. El Poder Ejecutivo ya envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y ahora deberá negociar con los bloques aliados y dialoguistas para garantizar su aprobación.