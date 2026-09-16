jueves 17 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2026 - 21:10
Política.

Presupuesto 2027: Diego Santilli se reunió con gobernadores del norte Argentino

El jefe de Gabinete recibió a los mandatarios de Catamarca, Corrientes, Salta y Tucumán. Las negociaciones por el presupuesto fue uno de los temas.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
image

Horas después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones con gobernadores con el objetivo de sumar respaldo político para esta iniciativa.

Lee además
Javier Milei presenta hoy el proyecto de Presupuesto 2027.
Política.

Presupuesto 2027: el Gobierno ofrece sus proyecciones y hay expectativa por las cifras oficiales
Presupuesto 2027: el Gobierno prevé un PBI +4% y dólar a $1728. 
Política.

Presupuesto 2027: el Gobierno prevé un PBI +4% y dólar a $1728

En este primer encuentro, el funcionario nacional recibió a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz, y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

A pesar de que también estaba en agenda, fuentes oficiales confirmaron que no se conversó sobre la reforma electoral, que tiene como principal propuesta la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Durante más de dos horas el funcionario les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y también escuchó los reclamos de las provincias.

“Una reunión positiva”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo dijo a la salida del encuentro “hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”.

Jaldo contó también que junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, hablaron con Santilli “todo lo que tiene que ver con las obras para las rutas” que le corresponden a la Nación y “también de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte”.

Por otra parte, reconoció que el presidente Javier Milei “debe tener un Presupuesto aprobado”, pero sostuvo que el mismo “de alguna manera tiene que tener un carácter federal“.

Gobernadores del Norte con Diego Santilli

Gobernadores del Norte con Diego Santilli

Jueves de reuniones

El jueves por la mañana Santilli continuará con la ronda de reuniones cuando reciba a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Quedó para la semana que viene la charla con el de Chaco, Leandro Zdero, que por cuestiones de agenda tuvo que postergar su viaje a Buenos Aires.

En esa oportunidad, serán tres encuentros por separado y se espera que en algunos de ellos también participe el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

La Nación busca reactivar las conversaciones con las provincias en la previa de una etapa legislativa que será determinante para el oficialismo. El Poder Ejecutivo ya envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y ahora deberá negociar con los bloques aliados y dialoguistas para garantizar su aprobación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Presupuesto 2027: el Gobierno ofrece sus proyecciones y hay expectativa por las cifras oficiales

Presupuesto 2027: el Gobierno prevé un PBI +4% y dólar a $1728

Presupuesto y PASO: Diego Santilli se reúne con siete gobernadores para asegurar apoyos

Malvinas: el Gobierno destinará más de $300 mil millones a la Base Naval de Ushuaia

Javier Milei negó que el reclamo por Malvinas tenga fines electorales: "Lo venimos gestando hace tres años"

Lo que se lee ahora
Así es el pueblo de Córdoba con lagunas, playas y campings para disfrutar en primavera. video
País.

Así es el pueblo de Córdoba con lagunas, playas y campings para disfrutar en primavera

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)
Jujuy.

Empieza la FNE 2026 con el desfile Bienvenida Primavera: el orden de pasada

Morella López, El Carmen. video
FNE 2026.

La dura historia de Morella, representante de El Carmen: "Hubo momentos en los que creía que no podía más"

FNE 2026 EN VIVO: cómo sigue este miércoles el traslado de carrozas a Ciudad Cultural
Minuto a minuto.

FNE 2026 EN VIVO: cómo sigue este miércoles el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

FNE 2026: Desfile Bienvenida Primavera.
FNE 2026.

Sonrisas, emociones y mucho color en el desfile Bienvenida Primavera

Sofía Masino entregará la corona en la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: las candidatas de las provincias para la Elección Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel