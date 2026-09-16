Presupuesto y PASO: Diego Santilli se reúne con siete gobernadores para asegurar apoyos

A menos de 24 horas de haber formalizado el Presupuesto 2027 , el Gobierno ya manifestó públicamente su intención de poner en marcha las conversaciones para conseguir su aprobación , al mismo tiempo que busca avanzar con otras iniciativas consideradas centrales para el presidente Javier Milei de cara al próximo año, entre ellas la Reforma Política .

Con ese objetivo, desde la Casa Rosada informaron esta mañana que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá tres encuentros con siete gobernadores , en una ronda de reuniones destinada a reunir los respaldos legislativos que el oficialismo necesita.

El primer encuentro tendrá lugar este miércoles a las 15 en la Casa Rosada , donde Santilli se reunirá con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Por otro lado, Santilli se reunirá el jueves por la mañana con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , en un encuentro del que también participará el ministro de Economía, Luis Caputo. Más tarde, pasado el mediodía, el jefe de Gabinete mantendrá una reunión con Leandro Zdero , mandatario de Chaco, y durante la tarde hará lo mismo con Gustavo Melella , gobernador de Tierra del Fuego.

El Poder Ejecutivo envió anoche el proyecto a la Cámara de Diputados. Dentro del oficialismo que encabeza Martín Menem señalan que el tratamiento formal en la Comisión de Presupuesto podría comenzar durante la primera semana de octubre, una vez que concluyan los debates de las iniciativas relacionadas con Endeudamiento y Discapacidad.

Una vez resuelto ese punto, comenzará el tratamiento del Presupuesto, un proceso que, según las estimaciones del oficialismo, podría extenderse durante noviembre y diciembre, en función del tiempo que demande alcanzar los consensos necesarios.

Los acuerdos que busca cerrar la Casa Rosada

El escenario de negociación no es sencillo. La mayoría de los dirigentes convocados para los próximos encuentros mantienen con la Casa Rosada un vínculo basado en acuerdos puntuales y apoyos que pueden variar según cada tema.

Más allá de ese escenario, La Libertad Avanza ya resolvió que se presentará con su propia identidad partidaria en todos esos distritos. El punto central de las conversaciones con varios de ellos estará puesto en definir de qué manera el oficialismo nacional competirá por los cargos provinciales: si mediante una estructura electoral fuerte o a través de postulantes de “baja intensidad” que, al mismo tiempo, faciliten la continuidad de los gobiernos locales.

En ese contexto, no se descarta la participación de Eduardo “Lule” Menem, encargado del armado político a nivel nacional, en alguno de esos encuentros.

Ese es el escenario desde la perspectiva política. En lo que respecta específicamente a la distribución de los recursos, las provincias que cuentan con legisladores en una o en las dos cámaras del Congreso siguen con atención el tratamiento de fondos considerados prioritarios. Entre ellos se encuentran las asignaciones destinadas a obra pública y las obligaciones vinculadas con las cajas previsionales.

Por su parte, los sectores opositores pondrán el foco en los recursos previstos para jubilaciones, discapacidad y universidades.

“Estas son las cosas que podemos negociar por ahora. Los gobernadores saben que, dentro de nuestro programa fiscal, fuimos prolijos y no vendimos espejitos de colores. Lo único que no está escrito y que no se puede negociar con totalidad ahora es la cuestión de cómo acordar en cada provincia”, confiesa la mano derecha de uno de los negociadores del Gobierno.

Los reclamos de los gobernadores y los puntos a debatir

Durante la tarde de ayer, Santilli y Caputo también se reunieron con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en un encuentro que anticipó la ronda de conversaciones prevista para este miércoles y jueves. En esa oportunidad, el mandatario patagónico planteó como principal reclamo la continuidad de los esquemas de subsidios a la energía destinados a las zonas más frías del país.

En un intento por generar mayor confianza de cara a las negociaciones, el jefe de Gabinete habló con la prensa al finalizar la reunión y aseguró que “Zona Fría es inalterable y va a seguir con las condiciones con las que lo venimos estableciendo”.

Se trata de otro de los temas que generan interés entre los gobernadores del sur argentino, aunque también entre los mandatarios del norte, con quienes Santilli había acordado un mes atrás avanzar en un mecanismo de alivio tarifario bajo el concepto de “Zonas Cálidas”.

“El gobierno apuesta y está confiado en que la política no puede oponerse a la ley de Malvinas como tampoco a darle un presupuesto a un Presidente. Y sabe también que la mayoría de los gobernadores no quiere quedar pegados votando con la izquierda y el kirchnerismo el no eliminar las PASO para ser funcionales a Kicillof”, señalaron estrategas políticos del Gobierno, antes de sumar: “Con este escenario, van a trabajar como lo vienen haciendo con el PRO, la UCR, con todos los gobernadores aliados y dialoguistas con los que haya más coincidencias que diferencias, para tratar de llegar a acuerdos electorales”.

El Gobierno también busca generar incentivos para que los gobernadores concurran a la Casa Rosada, recurriendo para ello a distintos tipos de acuerdos. Un ejemplo es el caso de Sadir, quien será el único mandatario que tendrá una reunión individual con Caputo y Santilli, en el marco de la firma de un convenio.

Las principales proyecciones del Presupuesto 2027

El proyecto oficial prevé una expansión anual del PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar para diciembre de 2027. Estas estimaciones se presentan luego de un Presupuesto 2026 cuyas previsiones sobre crecimiento e inflación ya quedaron por debajo de lo que finalmente mostró la evolución de la economía.

A diferencia de lo ocurrido en los períodos anteriores, el Gobierno optó esta vez por no realizar un evento específico para dar a conocer el proyecto. Javier Milei no volvió a encabezar la presentación nocturna en el Congreso ni recurrió a una cadena nacional como había sucedido en 2025. Del mismo modo, no está previsto que el ministro de Economía, Luis Caputo, intervenga en las exposiciones ante la Cámara de Diputados, tal como había ocurrido en ocasiones anteriores.

En esta oportunidad, la exposición del proyecto quedará en manos del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes estarán acompañados por otros integrantes del equipo económico encargados de explicar los distintos puntos correspondientes a cada área.