Presupuesto 2027: el Gobierno ofrece sus proyecciones y hay expectativa por las cifras oficiales

El Gobierno enviará este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027 , cumpliendo con el calendario establecido para remitir la iniciativa al Congreso . El documento detallará las estimaciones del Ejecutivo respecto de las principales variables de la economía nacional de cara a un año marcado por las elecciones.

Política. Javier Milei vuelve a reunir al Gabinete con el foco en Malvinas y el Presupuesto 2027

También genera expectativa la eventual inclusión de la propuesta de shutdown, una medida que contempla interrumpir la prestación de determinados servicios estatales y que el presidente Javier Milei mencionó durante una cadena nacional como una alternativa frente a la sucesión de ejercicios con déficit fiscal .

Con el envío de la iniciativa, el Poder Ejecutivo dará a conocer las variables y estimaciones que tomó como referencia para confeccionar las proyecciones de las cuentas públicas correspondientes a 2027. Entre los principales indicadores que permitirán evaluar el proyecto estarán la inflación , el desempeño de la economía, la recaudación tributaria , el resultado de las cuentas fiscales y el valor de la moneda estadounidense .

Dado que 2027 estará atravesado por un nuevo proceso electoral, uno de los puntos de mayor interés será la proyección oficial del dólar para diciembre , además de las medidas en materia tributaria y presupuestaria que el Ejecutivo pueda contemplar con el objetivo de preservar el balance fiscal .

A diferencia de lo ocurrido durante sus dos primeros años de gestión, Milei no concurrirá esta vez al Congreso para realizar la presentación del Presupuesto. El mandatario encabezó este lunes una reunión con los integrantes de su gabinete, pero el encuentro no incluyó un análisis pormenorizado de las cifras contempladas en el proyecto.

El detalle de esos números será abordado durante la reunión de la mesa política prevista para este martes, antes de que el Ejecutivo concrete el envío oficial de la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Inflación en 20%

Después de las dificultades que enfrentó el Gobierno durante este año para profundizar la baja de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), uno de los principales focos de atención estará ahora en la estimación que el oficialismo plantee para 2027.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central, la previsión central de los analistas consultados ubicó la inflación del próximo año en 20,5%. De concretarse ese escenario, el registro quedaría por debajo del 30% proyectado para 2026 y representaría una reducción cercana a 10 puntos porcentuales (p.p.) en el ritmo de aumento de los precios.

La consultora C&T Asesores Económicos estimó que la inflación se ubicará por debajo del 20% durante 2027, una cifra ligeramente inferior al 20,5% que surge como mediana en el relevamiento realizado por el BCRA. Por su parte, en Invecq calcularon que el incremento de los precios alcanzará el 22%. Si bien las dos proyecciones privadas coinciden en anticipar una moderación respecto del 30% esperado para 2026, presentan diferencias en cuanto al porcentaje final que podría registrar la inflación.

El futuro del dólar

El proyecto presupuestario permitirá además conocer cuál es el valor del dólar que el Ejecutivo estima para el cierre de diciembre de 2027. La referencia será seguida con especial interés, tanto por tratarse de un año electoral como por la habitual tendencia de los ahorristas argentinos a buscar refugio en la moneda estadounidense durante los períodos de elecciones.

La proyección cambiaria integrará el conjunto de variables macroeconómicas contempladas por el Gobierno, junto con sus cálculos sobre inflación, nivel de actividad económica, ingresos tributarios y resultado de las cuentas públicas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que 2027 no debería reproducir en el frente cambiario las características habituales de un año electoral o, al menos, no presentar un escenario similar al de las elecciones legislativas de 2025. Según explicó, el Gobierno contará con mayores respaldos, entre ellos el swap con Estados Unidos y China, además de una estrategia orientada a incrementar las compras de reservas por parte del BCRA.

Tras respaldar a Milei, el secretario del Tesoro de EE.UU. se reunió con Luis Caputo.

De todos modos, el mercado sigue de cerca cuál será el valor del tipo de cambio que el Ejecutivo incorporará como proyección oficial para el próximo año.

Mayor crecimiento del PBI

En cuanto al desempeño de la economía, el último REM anticipó una expansión del PBI del 2,9% para 2027. La estimación supera el 2,1% previsto para 2026, por lo que las expectativas apuntan a un ritmo de crecimiento mayor durante el próximo año.

La trayectoria de la actividad económica tendrá un peso significativo dentro del proyecto presupuestario, debido a su impacto directo sobre la recaudación impositiva que proyecta obtener el Estado y sobre el volumen total de recursos con los que contará para afrontar el ejercicio siguiente.

La proyección elaborada por C&T Asesores Económicos se ubicó por encima del promedio esperado por los analistas. Según la consultora, el PBI avanzará 3,4% en 2027, superando el 2,9% correspondiente a la mediana registrada en el REM.

En cambio, Invecq anticipó un crecimiento de 2,5% para el producto. Las distintas cifras reflejan que existen diferencias entre las perspectivas del sector privado, aunque ambas estimaciones coinciden en prever que la economía tendrá una evolución positiva durante el año electoral.

La cifra de crecimiento que establezca el Gobierno será un elemento clave para analizar las proyecciones de recursos incluidas en el proyecto presupuestario. Una economía con mayor dinamismo puede traducirse en una expectativa de recaudación estatal más elevada, al tiempo que el cálculo de inflación también incide en la estimación de los ingresos que tendrá el sector público.

¿Incluye shutdown?

Otro de los aspectos que el proyecto del Ejecutivo deberá definir será el resultado correspondiente al Sector Público Nacional (SPN). Según la mediana de las proyecciones recogidas en el REM, el resultado del SPN se ubicaría en $18,4 billones durante 2027, frente a los $15,4 billones previstos para este año, lo que representa una diferencia nominal de $3 billones entre ambos períodos.

La previsión sobre el desempeño de las cuentas fiscales cobra especial relevancia ante la eventual incorporación del mecanismo de shutdown que Milei anunció como alternativa para el manejo del gasto público.

La iniciativa establece que la persistencia de un resultado fiscal negativo durante un período determinado podría poner en marcha, de manera automática, una serie de limitaciones sobre el funcionamiento de organismos estatales, el nivel de gasto, la celebración de contratos, la incorporación de empleados y el otorgamiento de transferencias discrecionales a las provincias.

El proyecto que finalmente sea remitido al Congreso permitirá determinar si este mecanismo quedará contemplado dentro del Presupuesto 2027 o si el Ejecutivo optará por impulsar su discusión mediante una vía legislativa diferente. En su discurso por cadena nacional, Javier Milei detalló que la iniciativa del shutdown contempla la aplicación de medidas de manera automática ante la continuidad de un resultado fiscal deficitario durante varios meses consecutivos.

Javier Milei en cadena nacional

Según explicó el Presidente, el Congreso dispondría de un plazo de algunas semanas para corregir el desequilibrio y conseguir que las cuentas públicas vuelvan a estar en balance. En caso de que ese objetivo no se alcanzara dentro del período establecido, comenzaría a aplicarse el shutdown, tal como describió Milei al presentar su propuesta del denominado “grillete fiscal”.

Milei sostuvo que la dirigencia política carece de motivaciones suficientes para preservar los recursos de los argentinos, ya que, de acuerdo con su planteo, quienes toman esas decisiones no terminan afrontando las consecuencias de los desbalances fiscales.

“Este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las paga”, afirmó durante la cadena nacional. De acuerdo con la explicación del mandatario, el mecanismo pretende trasladar las consecuencias de un déficit sostenido al propio funcionamiento de la administración pública y a las remuneraciones de las principales autoridades políticas mientras el desequilibrio no sea revertido.

El mandatario explicó que la implementación del shutdown implicaría detener aquellas funciones estatales consideradas no esenciales, impedir la incorporación de nuevos gastos y suspender la asignación de contratos. La medida también contemplaría un freno a la contratación de personal y a las transferencias discrecionales destinadas a las provincias.

El esquema incluiría además la interrupción de las remuneraciones correspondientes al presidente, vicepresidente, senadores, diputados, ministros, secretarios y subsecretarios. Según planteó Milei, mientras el mecanismo permanezca vigente, esos funcionarios dejarían de percibir “un solo peso de sueldo”.

Durante esa misma cadena nacional, Milei aclaró que la eventual normativa sobre el shutdown contemplaría una serie de excepciones para determinadas prestaciones y áreas esenciales del Estado.

El Presidente incluyó entre ellas a las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, servicios de salud, seguridad, defensa nacional y sistema penitenciario. Según explicó, las medidas de ajuste y las limitaciones establecidas por el mecanismo no se aplicarían sobre esos sectores, aun cuando permanecieran suspendidas otras funciones consideradas no prioritarias.