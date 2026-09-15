Elecciones PASO: el Gobierno vuelve a la carga en el Senado y busca sumar apoyos

El Gobierno retoma el debate por las PASO en el Senado, mientras presiona a los aliados y contempla un plan B.

Mientras continúa las conversaciones con los gobernadores y distintos sectores aliados para avanzar con la suspensión de las PASO , el Gobierno volverá este martes a poner en marcha en el Senado la discusión sobre la reforma política . En ese marco, el oficialismo buscará acercar posiciones con el radicalismo y el PRO.

Se trata de dos fuerzas que, al menos por ahora, mantienen reparos frente a la posibilidad de eliminar las elecciones primarias. El encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá carácter meramente informativo y, por el momento, no está previsto que avance hacia la firma de dictámenes.

La modalidad elegida deja en evidencia que La Libertad Avanza aún no reúne el respaldo necesario para avanzar contra el mecanismo que permite a la oposición definir sus candidaturas y, al mismo tiempo, consolidar un liderazgo de cara a las elecciones del próximo año.

El senador por Tierra del Fuego Agustín Coto , quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue el encargado de realizar la convocatoria. En el temario incluyó iniciativas impulsadas por Martín Goerling (PRO), Mariana Juri (UCR) y Julieta Corroza (la Neuquinidad) relacionadas con Ficha Limpia, además de un proyecto presentado por Edith Terenzi (Despierta Chubut) que propone eliminar el carácter obligatorio de las elecciones primarias.

El oficialismo mantendrá firme su intención de eliminar las PASO, una medida que considera clave dentro de la estrategia para una eventual reelección de Javier Milei. Sin embargo, ante las dificultades para reunir los respaldos necesarios, tampoco descarta avanzar con una alternativa intermedia: convertirlas en optativas.

Desde el oficialismo confirmaron que “La reunión es informativa, no vamos a sacar dictamen. Los senadores van a defender sus proyectos. Los votos para suspender las PASO todavía no están”. De esta manera, reconocieron que por ahora no cuentan con el respaldo suficiente para avanzar con la iniciativa.

La negociación con aliados y gobernadores, clave para definir el futuro de las PASO

La titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ya había señalado las dificultades del oficialismo para reunir los apoyos que necesita el proyecto del Ejecutivo. Al tratarse de una modificación de carácter electoral, la propuesta requiere alcanzar 37 votos afirmativos. En paralelo, Karina Milei elevó la presión sobre los gobernadores y los espacios aliados al advertir que no habrá acuerdos políticos con aquellos cuyos legisladores decidan no acompañar la eliminación de las primarias.

Diego Santilli, jefe de Gabinete, insiste en que “Estamos trabajando para reunir los votos”, y transmite así una postura más confiada que la expresada por los principales referentes de La Libertad Avanza en el Senado. Desde el entorno del funcionario explicaron que “La negociación es política y falta el cierre con los gobernadores”, por lo que las conversaciones todavía continúan abiertas.

Con 21 senadores propios, según las proyecciones que manejan en la Casa Rosada, La Libertad Avanza necesitará sumar apoyos externos para conseguir la mayoría. En ese escenario, el radicalismo aparece como un aliado necesario, mientras que el PRO cuenta con mayor representación en la Cámara de Diputados.

También serán determinantes los legisladores vinculados a los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y, eventualmente, Gustavo Sáenz (Salta).

El Gobierno analiza alternativas

Si el oficialismo finalmente no logra reunir los respaldos necesarios, dentro del propio Gobierno algunos sectores estarían dispuestos a evaluar una alternativa menos ambiciosa: eliminar el carácter obligatorio de las PASO.

El razonamiento que circula entre quienes sostienen esta posibilidad es el siguiente: “Va a ir a votar un 15% o 20% del padrón. Es un papelón. De ahí no va a salir legitimado ningún liderazgo opositor y a Milei eso le puede dar fortaleza”. Según esta mirada, una participación tan reducida terminaría debilitando la capacidad de las primarias para consagrar referentes de la oposición y, en cambio, podría terminar favoreciendo al Gobierno.

En el oficialismo también hay quienes creen que mantener las PASO tal como funcionan actualmente, con asistencia obligatoria, podría resultar conveniente. La expectativa está puesta en el posible impacto que una primaria pueda generar sobre la elección general posterior, tal como ocurrió con las elecciones legislativas bonaerenses que fueron adelantadas el año pasado.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo no se limita a suprimir las elecciones primarias, sino que también propone modificaciones en el esquema de financiamiento de los partidos políticos. Entre los cambios, contempla disminuir los fondos provenientes del Estado y, al mismo tiempo, aumentar el tope permitido para las contribuciones de origen privado.

Los otros proyectos de reforma política que impulsa el Ejecutivo

El texto también incorpora nuevas condiciones para participar de los comicios, suma en la boleta única de papel una opción que permite seleccionar la nómina completa de candidatos y establece que no podrán presentarse quienes tengan una condena ratificada en segunda instancia por delitos dolosos relacionados con la administración pública.

Por otra parte, el oficialismo tiene previsto convocar a una sesión en el Senado este jueves con la intención de avanzar hasta la sanción de los proyectos vinculados con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada inocencia fiscal bis.

En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 ingresará este martes a la Cámara de Diputados, donde también se aguarda la llegada de la iniciativa destinada a reforzar las sanciones contra las empresas que operan en Malvinas.

El tratamiento del Presupuesto coincidirá con las conversaciones por la eliminación de las PASO, mientras que los bloques opositores de la Cámara baja intentarán impulsar sus propios temas, entre ellos los proyectos relacionados con el endeudamiento de las familias y la extensión de la Emergencia en Discapacidad.