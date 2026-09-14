El Senado tratará el jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El próximo jueves, el Senado debatirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas prioritarias del Gobierno de Javier Milei. Lo confirmó la presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. En caso de ser aprobada sin modificaciones, la propuesta se convertirá en ley.

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La iniciativa consiguió dictamen el miércoles pasado en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda .

Durante el debate brindaron detalles sobre el proyecto el titular del BCRA, Santiago Bausili , y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning . Previamente, la Cámara de Diputados había aprobado el texto el 26 de agosto .

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será debatida el próximo jueves en el Senado, según se confirmó durante un almuerzo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires , presidido por Fernanda Mierez .

Del encuentro participaron socios de algunos de los principales estudios jurídicos del país, como Marval O’Farrell Mairal, Cassagne, Beccar Varela, Bomchil, Allende & Brea, Martínez de Hoz & Rueda, PAGBAM y Bruchou.

La previsión es que el Senado celebre ese día su séptima sesión del período ordinario, de acuerdo con lo anticipado por Patricia Bullrich. En el temario económico también aparece Inocencia Fiscal II, una iniciativa que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ya tiene dictamen de comisión.

Además, el oficialismo pretende sumar al temario la reforma del régimen de biocombustibles y los convenios destinados a avanzar con la transferencia de competencias judiciales penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto redefine la misión del Banco Central

Uno de los ejes de la agenda económica del Gobierno es la reforma del Banco Central. El texto propone establecer como misión principal de la entidad “la preservación del valor de la moneda nacional”, reemplaza el esquema de objetivos incorporado en la reforma de 2012 y endurece las condiciones para financiar al Tesoro.

Entre los principales cambios, el proyecto eleva las exigencias para la destitución del presidente y los miembros del directorio del BCRA. También elimina la figura de las reservas de libre disponibilidad, introduce modificaciones en la distribución de utilidades y contempla un esquema para cancelar de manera progresiva las letras intransferibles y los adelantos transitorios que forman parte del activo de la entidad.

Uno de los argumentos centrales detrás de la reforma es la intención de reforzar la autonomía del Banco Central y establecer reglas de funcionamiento que trasciendan los cambios de Gobierno.

Uno de los objetivos centrales de la reforma es impedir que el Banco Central quede subordinado al Poder Ejecutivo y vuelva a funcionar como “un apéndice más del Ministerio de Economía”

En ese sentido, otro de los ejes planteados es la prohibición de emitir dinero para financiar al Estado y “alimentar al Tesoro”.

La exposición tomó como referencia los modelos de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, países cuyos bancos centrales, según destacó Bullrich, lograron consolidar mayores niveles de autonomía, con efectos positivos sobre la estabilidad y la previsibilidad de sus políticas monetarias.

“Argentina lo va a hacer ahora”, fue la definición utilizada al referirse al próximo tratamiento legislativo. La reforma de la Carta Orgánica forma parte de un programa más amplio orientado a establecer reglas económicas e institucionales duraderas, que no sean alteradas ante cada cambio de administración.