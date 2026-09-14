Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para avanzar hacia una posible salida del Reino Unido

Los líderes de Escocia, Irlanda y Gales avanzan con su plan para independizarse del Reino Unido.

Referentes políticos de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reunieron en Cardiff para impulsar una iniciativa orientada a avanzar hacia su separación del Reino Unido . Durante el encuentro, los dirigentes reivindicaron lo que definieron como su “derecho a la autodeterminación” .

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A través de un comunicado conjunto, los líderes sostuvieron que el porvenir de sus respectivos territorios se encuentra vinculado con “la Unión Europea” . Irlanda del Norte, Escocia y Gales integran, junto con Inglaterra , el conjunto de naciones que conforman el Reino Unido.

El jefe del Gobierno de Escocia, John Swinney , junto con Rhun ap Iorwerth , representante de Gales, y Michelle O’Neill , dirigente de Irlanda del Norte, defendieron la posibilidad de que sus territorios decidan su propio destino político. En ese marco, afirmaron: “ Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno de Westminster (británico) tiene derecho a poner trabas a la democracia ”.

Los tres mandatarios también suscribieron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de coordinar acciones, promover una “economía más fuerte y justa” y desarrollar sus “propios recursos energéticos” . Además, expresaron su intención de que el porvenir de sus respectivos territorios “pertenezca a la Unión Europea”.

A la reunión también asistió Mary Lou McDonald, líder del Sinn Féin, quien definió como “histórica” la suscripción del documento y destacó: “Es ese momento en el que afirmamos colectivamente nuestro derecho inalienable a decidir nuestro futuro”.

Los dirigentes reconocieron que cada fuerza mantiene “posiciones constitucionales diferentes y cada nación determinará su propio futuro a su manera y a su propio tiempo”. Sin embargo, remarcaron que comparten “la determinación de garantizar que se escuchen las voces de nuestras naciones”.

El Partido Nacional Escocés (SNP), el galés Plaid Cymru y el Sinn Féin, que defiende la reunificación de Irlanda, coinciden en su intención de abandonar el Reino Unido. No obstante, las tres agrupaciones mantienen diferencias respecto del mecanismo y el momento en que debería concretarse una eventual separación.

Si bien compartieron la misma postura: “Por primera vez en la historia, la población de todas estas islas tiene primeros ministros en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte que están comprometidos con independizarse del Reino Unido. Para los que nos ven en todas estas islas, para los que nos ven en todo el mundo, no puede haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin”.

Los tres referentes participaron del encuentro en calidad de autoridades de sus respectivas fuerzas políticas, y no en representación formal de los gobiernos que encabezan. Durante la reunión, anticiparon que podrían darse “cambios constitucionales” y describieron el escenario actual como un “momento crucial en la trayectoria constitucional del Reino Unido”.

En ese marco, reclamaron que sus naciones puedan ejercer el “derecho a la autodeterminación” y solicitaron a las autoridades de Londres que “se prepare y facilite el cambio constitucional en cada jurisdicción”.

Cuál es la posición del Reino Unido ante los reclamos de independencia

El marco constitucional actual del Reino Unido establece que cualquier referéndum o mecanismo destinado a concretar una separación requiere previamente la autorización de Londres y del Gobierno británico. Esta interpretación fue ratificada en 2022 por el Tribunal Supremo, que resolvió por unanimidad en contra del planteo presentado por la administración de Edimburgo.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo la postura que ya habían expresado sus predecesores y volvió a descartar la posibilidad de autorizar nuevos referendos independentistas en las naciones que integran el Reino Unido fuera de Inglaterra.

La única excepción sería que existiera un respaldo ciudadano amplio, sostenido y mayoritario a favor de la separación, una condición que, según los sondeos disponibles actualmente, no se estaría cumpliendo.