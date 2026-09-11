El Gobierno busca reactivar la Base Naval Integrada de Ushuaia: Quirno y Presti viajan al sur

El Gobierno incorporó nuevos integrantes a la delegación que viajará este viernes a Ushuaia , donde está previsto que recorran las instalaciones correspondientes al proyecto de la Base Naval Integrada . La comitiva estará integrada también por legisladores nacionales y altos mandos militares .

Además, durante la mañana, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti , se reunirán con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella .

Aunque el objetivo principal de la jornada será recorrer y supervisar el terreno donde avanza la construcción de la base , la presencia de funcionarios, legisladores y representantes de las Fuerzas Armadas amplía el alcance de la visita. Con esta participación, el Gobierno pretende exhibir un fuerte acompañamiento institucional a una de las obras centrales de la política que Javier Milei presentó en relación con Malvinas.

Desde Nación ratificaron que estarán presentes el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada , aunque los máximos responsables de las otras tres Fuerzas Armadas no formarán parte de la comitiva. La representación del Gobierno quedará a cargo del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti , quienes encabezarán el viaje.

A la delegación también se incorporarán diputados y legisladores nacionales de Tierra del Fuego. Entre los confirmados aparecen Santiago Pauli, Miguel Rodríguez, Agustín Coto y María Belén Monte de Oca, aunque la composición definitiva del grupo sufrió modificaciones y terminó de definirse en las últimas horas.

La reunión con Melella se concretará durante la mañana, en principio antes de la recorrida o en los primeros momentos de la actividad. Hasta este jueves, desde el Gobierno no contemplaban realizar una conferencia de prensa ni llevar adelante un acto formal una vez finalizada la visita. El objetivo central de la jornada continuará siendo conocer de cerca el sector en el que está proyectada la obra.

La delegación tiene previsto arribar a Ushuaia cerca de las 10 y, para aquellos integrantes que regresen a Buenos Aires ese mismo día, el horario estimado de partida sería alrededor de las 17. Por el momento, además, no figura en la agenda un encuentro con representantes militares de Estados Unidos.

El nuevo rol de la Base Naval

La recorrida también apunta a señalar el inicio de una nueva fase para el proyecto. Este jueves, Quirno sostuvo que el trabajo coordinado entre Cancillería y Defensa permitió que el Gobierno pasara “del planeamiento a la ejecución”, y anticipó que la visita a Ushuaia será clave para establecer cuáles serán las próximas acciones vinculadas con la Base Naval Integrada.

El canciller presentó el proyecto como una pieza de un plan estratégico de mayor alcance para la región austral. Según explicó, la nueva infraestructura permitirá reunir recursos, incrementar las capacidades de la Armada y potenciar las operaciones antárticas, al tiempo que contribuirá a reforzar el resguardo de los intereses argentinos sobre el espacio marítimo.

Dentro de esa planificación, también cobran relevancia los anuncios de inversiones en telecomunicaciones realizados por Milei durante la cadena nacional. La intención del Gobierno es articular esas herramientas con radares, sensores, tecnología satelital y sistemas de inteligencia de señales, para establecer un mecanismo de monitoreo permanente sobre el Atlántico Sur.

El objetivo del Gobierno es que la Base Naval Integrada se convierta gradualmente en un punto estratégico dentro de la red de vigilancia, con capacidad para reunir los datos obtenidos a través de diferentes recursos y contrastar información relacionada con el tránsito de embarcaciones y aeronaves en la zona.

La iniciativa, de todos modos, se remonta a gestiones realizadas mucho antes de la actual administración. En 2004, la Armada y el gobierno de Tierra del Fuego suscribieron un convenio marco para avanzar en la relocalización y actualización de la Base Naval Ushuaia, además de impulsar la creación de un polo logístico destinado a actividades australes y antárticas.

Los antecedentes del proyecto

Uno de los motivos que históricamente impulsaron la necesidad de construir una nueva instalación estuvo relacionado con el crecimiento urbano de Ushuaia en torno a la actual base naval. Según explican fuentes militares, el avance de la ciudad hizo que las edificaciones terminaran rodeando de manera gradual el predio, lo que limitó las posibilidades de extender las instalaciones existentes y de incrementar sus capacidades para las operaciones.

El proyecto en ejecución fue presentado oficialmente en 2022 y actualmente registra un nivel de avance de aproximadamente 9%. Entre las obras previstas se encuentra la construcción de un muelle de más de un kilómetro de extensión, junto con instalaciones destinadas a servicios marítimos, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, áreas para el acopio de combustible y distintos espacios vinculados con la logística antártica.

El refuerzo presupuestario y los próximos pasos

Tras el anuncio presidencial sobre Malvinas, el Gobierno de Milei decidió incrementar los recursos destinados al área de Defensa. A través del Decreto 867/2026, se otorgaron más de $200.000 millones para financiar la Base Naval Integrada y la Base Conjunta Antártica Petrel, mientras que la inversión necesaria para concretar el proyecto en Ushuaia fue calculada en un rango de US$400 millones a US$500 millones.

De esta manera, la actividad prevista para este viernes tendrá varios objetivos simultáneos: establecer cómo continuará el proyecto, exhibir el acompañamiento de los legisladores de Tierra del Fuego, contar con la presencia de la cúpula militar y mantener el trabajo coordinado con las autoridades provinciales.

Desde la perspectiva de la Casa Rosada, la futura base también está llamada a ocupar un lugar estratégico dentro del esquema logístico, militar y tecnológico que el Gobierno busca consolidar para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.