Donald Trump prometió US$5.000 por adulto si los republicanos retienen el Congreso

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció este miércoles en Dallas que otorgaría US$5.000 a cada ciudadano adulto de Estados Unidos en caso de que el Partido Republicano conserve el dominio del Congreso tras las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre .

El mandatario presentó la propuesta durante una convención de su partido realizada en Texas y la denominó “dividendo Trump” . Sin embargo, no explicó de dónde surgirían los recursos para ponerla en práctica, pese a que el costo de la medida podría superar el billón de dólares .

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump”, expresó el mandatario frente a sus seguidores. Sin brindar precisiones acerca de cómo se obtendrían los fondos necesarios , Trump respondió simplemente que Estados Unidos “está ganando mucho dinero” .

El anuncio se conoció en un momento clave para el gobierno , que pretende mantener la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, aunque algunas proyecciones sobre los comicios anticipan un panorama desfavorable para el oficialismo.

Trump pidió votar como si él mismo fuera candidato

Durante su intervención, Trump buscó poner su respaldo político al servicio de los candidatos republicanos que se presentarán en las elecciones de noviembre. “Les pido que finjan que estoy en la papeleta de votación. Estoy en la papeleta, solo una vez más”, afirmó ante los presentes.

De acuerdo con los datos publicados por AFP, la imagen positiva del presidente se encuentra apenas por encima del 30%, en un contexto marcado por el descontento de una parte de los votantes debido al aumento del costo de vida y al conflicto bélico con Irán.

La consultora Decision Desk HQ anticipa que los demócratas podrían quedarse con el control de las dos cámaras del Congreso: 230 escaños frente a 205 en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado quedaría conformado con una relación de 51 a 49. Trump buscó presentar los comicios como una contienda determinante para la continuidad de su agenda de gobierno.

“Si perdemos, van a perder la frontera, las reducciones de impuestos; van a perder la seguridad, van a perder su riqueza, el país se irá al infierno y ustedes se irán al infierno, así como hace dos años”, sostuvo el presidente, en una referencia directa al período en que Joe Biden estuvo al frente de la administración estadounidense.

La guerra con Irán y la estrategia de Trump para retener el Congreso

El presidente estadounidense también respaldó la ofensiva militar contra Irán y sostuvo que un triunfo de Estados Unidos tendría como consecuencia una reducción de las cotizaciones internacionales del petróleo. “Los precios de los alimentos y de casi todos los demás artículos están bajando rápidamente. Y, por cierto, el petróleo bajará en cuanto ganemos la guerra con Irán, que está teniendo lugar ahora mismo”, afirmó.

Además, Trump insistió nuevamente con su propuesta de que el estrecho de Ormuz sea rebautizado con su nombre, en un contexto en el que esa vía marítima adquirió especial relevancia por su papel estratégico en el traslado de combustibles a nivel mundial.

Otro de los principales temas abordados durante la convención republicana fue la intención de instalar la idea de que un triunfo demócrata implicaría una transformación profunda en Estados Unidos. “Va a ser un país comunista si ellos ganan”, aseguró Trump. Y agregó: “Su voto decidirá si nuestro país tropieza en la puerta de salida de los próximos 250 años o se lanza hacia adelante y jamás, jamás mira atrás”.

La convención republicana tendrá su continuidad este jueves con la presencia del vicepresidente JD Vance, junto con integrantes del gabinete, referentes del Congreso y candidatos que competirán en algunas de las contiendas más reñidas por lugares en la Cámara de Representantes y el Senado.

El desafío para el Partido Republicano será determinar si Trump conserva la capacidad de activar a su electorado de manera suficiente como para retener el control del Congreso, sin generar, al mismo tiempo, un mayor rechazo entre quienes no se identifican con ninguno de los dos partidos.