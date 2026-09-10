El FMI relativizó el impacto de la morosidad en Argentina y destacó la solidez de los bancos

El FMI afirmó que el crecimiento de la morosidad en la Argentina no representa un riesgo para el sistema financiero.

El FMI analizó el incremento de la morosidad y consideró que esta situación no constituye una amenaza para la estabilidad del sistema financiero argentino . En lugar de advertir sobre posibles riesgos, el organismo internacional planteó la necesidad de seguir ampliando el acceso al crédito .

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Las cifras oficiales más recientes muestran que el 7,7% del total de los préstamos presenta algún grado de irregularidad en sus pagos. Sin embargo, el nivel es considerablemente más elevado entre las familias : supera el 12% en el financiamiento mediante tarjetas de crédito y trepa por encima del 16% en los préstamos personales .

La portavoz del FMI, Julie Kozack , se refirió a la evolución de los atrasos en los pagos de los hogares y señaló: “Estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente una vulnerabilidad financiera significativa para Argentina”. La misma postura había expresado durante su reciente visita al país la titular del organismo, Kristalina Georgierva, quien había remarcado que las entidades bancarias cuentan con herramientas para administrar los niveles de irregularidad .

“Básicamente, observamos que el endeudamiento de los hogares en el país se mantiene relativamente bajo : ronda el 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina. Asimismo, vemos que los bancos cu entan con una buena capitalización y liquidez , y que disponen de provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en situación de incumplimiento”, señaló Kozack este jueves.

En este contexto, la representante del FMI destacó la necesidad de impulsar una mayor expansión del financiamiento. “En general, el sistema bancario argentino es bastante reducido; por ello, profundizar dichos mercados —facilitando el acceso al crédito y canalizando el ahorro de los argentinos hacia inversiones y oportunidades— será fundamental de cara al futuro”, apuntó.

Kozack señaló que el Gobierno ya puso en marcha medidas orientadas a ese objetivo, entre ellas herramientas destinadas a ampliar las alternativas de financiamiento con plazos más extensos. La intención es fortalecer y sostener los avances logrados hasta ahora en términos de estabilidad y expansión económica.

“Por supuesto, como es natural, a veces se producen altibajos; sin embargo, creo que nuestro enfoque se centra realmente en la trayectoria general y en las reformas y políticas destinadas a respaldar dicha trayectoria para fomentar un entorno propicio para el crecimiento y generar oportunidades de desarrollo en Argentina”, dijo.

El FMI volvió a elogiar el plan de estabilización del Gobierno

La portavoz del FMI Julie Kozack puso en valor los resultados obtenidos por el programa de estabilización impulsado por el Gobierno de Javier Milei, especialmente en relación con el equilibrio fiscal y el descenso de la inflación. “Se ha reactivado el crecimiento, se ha reducido la pobreza y se están recomponiendo las reservas internacionales”, afirmó.

Asimismo, destacó que la confianza de los mercados continúa en ascenso, algo que se reflejó en la reducción del riesgo país, la mejora de las notas otorgadas por las agencias de calificación y el aumento de los proyectos de inversión impulsados por el sector privado. Sin embargo, Kozack también admitió que todavía quedan desafíos por resolver.

“De cara al futuro, la prioridad clave para la Argentina sigue siendo fortalecer aún más sus marcos de política y su resiliencia económica. Esto incluye continuar recomponiendo los colchones de reservas, reducir el riesgo de financiamiento, preservar el ancla fiscal establecida y reforzar los marcos de política para preparar al país ante posibles shocks futuros”, detalló.

Luis Caputo.

También señaló que tanto el FMI como el Gobierno argentino coinciden en que es necesario extender a una mayor cantidad de personas los efectos positivos de la estabilización y la recuperación económica.

“Hasta ahora, este crecimiento ha sido impulsado en gran medida por los sectores energético, minero y agrícola; tanto nosotros como las autoridades somos conscientes de que sería beneficioso diversificar esta base”, dijo, y aseguró que se está trabajando en resolver problemas de infraestructura mediante la licitación de rutas y trenes.

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos en la antesala de la nueva revisión del FMI.

En cuanto al proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, la portavoz del FMI consideró que los cambios deberían acompañar la estrategia destinada a seguir reduciendo la inflación. A largo plazo, señaló, el objetivo final sería que este proceso se traduzca en una recuperación del poder adquisitivo de los hogares argentinos.