Reino Unido reemplazará sus aviones de cazas en las Malvinas en plena tensión con Argentina

Reino Unido renovará sus aviones de guerra para reforzar la defensa de las Malvinas.

En medio de las tensiones diplomáticas con la Argentina , el Reino Unido anunció que modernizará parte de su despliegue militar en las Islas Malvinas . Las autoridades británicas confirmaron que los cuatro aviones Typhoon de primera fase que actualmente integran el Escuadrón 1435 del archipiélago serán retirados y reemplazados por otras cuatro aeronaves de segunda fase.

Mundo. Malvinas: Donald Trump señaló que un conflicto entre Argentina y Reino Unido sería "un desastre potencial"

Los nuevos cazas cuentan con sistemas de radar y armamento de mayor desarrollo tecnológico . El ministro de Estado británico para la Preparación de la Defensa y la Industria , Luke Pollard , respondió a una pregunta formulada por el legislador conservador Ben Obese-Jecty y confirmó que está contemplado reemplazar “los cuatro aviones Typhoon de la Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur” por “cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.

Pollard señaló que el recambio de las aeronaves está previsto para fines de noviembre o comienzos de diciembre de 2027 . Además, explicó que, una vez que los cuatro Typhoon de la Tranche 1 regresen al Reino Unido, “ serán dados de baja del registro de la Autoridad de Aviación Militar e iniciarán el proceso de retirada de servicio”.

El medio especializado UK Defence Journal, dedicado a cuestiones vinculadas con la defensa, la seguridad internacional y las fuerzas armadas británicas , consideró que el cambio de aeronaves supondrá “ una mejora de las capacidades ” del Reino Unido en el Atlántico Sur. Sin embargo, aclaró que los nuevos aviones no serán fabricados especialmente para esta función, sino que serán trasladados desde otras unidades que ya forman parte de la estructura operativa de la Real Fuerza Aérea .

Los Typhoon de la primera generación destinados a las tareas de defensa de las Islas Malvinas corresponden a las primeras unidades fabricadas de este modelo, cuya entrega comenzó durante los primeros años de la década de 2000.

A partir de 2019, estas aeronaves comenzaron a ser retiradas de manera gradual. Los ejemplares que permanecieron operativos fueron utilizados principalmente con fines de adiestramiento y para cumplir funciones en el despliegue militar británico en las Malvinas, donde, según el medio especializado, “el requisito más exigente es la alerta de rápida reacción”.

Duras advertencias de Donald Trump: dijo que un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Malvinas sería “un desastre potencial”

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su preocupación ante la posibilidad de un enfrentamiento entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y sostuvo que una situación de ese tipo podría convertirse en un “desastre potencial”.

Durante su visita a Dublín, Irlanda, el mandatario republicano afirmó ante los medios que estaría dispuesto a intervenir para intentar resolver la disputa territorial si alguno de los dos países recurriera a él en busca de asistencia.

Trump aseguró: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”.

El mandatario estadounidense describió a la Argentina y el Reino Unido como dos naciones que atraviesan actualmente un momento de “enfado” mutuo. Además, hacia fines de agosto había dejado abierta la posibilidad de quitar el respaldo de Estados Unidos a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.