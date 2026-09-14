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14 de septiembre de 2026 - 12:49
Política.

Reino Unido rechazó el pedido de independencia de Escocia, Irlanda y Gales y defendió la unidad

El gobierno de Londres ratificó su postura de mantener la unión y sostuvo que estas naciones funcionan mejor cuando comparten valores y trabajan en conjunto.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Reino Unido rechazó el planteo independentista impulsado por Escocia, Irlanda y Gales.

El Reino Unido rechazó el planteo independentista impulsado por Escocia, Irlanda y Gales.

El Reino Unido rechazó el planteo independentista impulsado por Escocia, Irlanda y Gales. En ese sentido, el portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que el mandatario considera que “el Reino Unido funciona mejor cuando promueve sus valores compartidos de forma conjunta para resolver los problemas de todos, en lugar de dividirse”.

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El mandatario instó a las autoridades de las distintas administraciones locales a sumar esfuerzos junto al gobierno central y avanzar en iniciativas destinadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de todas las naciones que integran el Reino Unido.

Según explicó, ese propósito forma parte de una agenda en la que el Ejecutivo británico está dispuesto a dialogar con los primeros ministros sobre alternativas de financiamiento que permitan fortalecer la estabilidad económica, aunque dejó en claro que no busca participar en discusiones relacionadas con la estructura constitucional ni en eventuales consultas populares sobre el futuro político.

Los antecedentes de una voluntad separatista en Escocia

Los distintos gobiernos del Reino Unido mantuvieron históricamente una postura contraria a la realización de consultas populares sobre la independencia. El antecedente más reciente tuvo lugar en Escocia, en 2014, cuando el 55% de los electores votó por permanecer dentro del Reino Unido. La semana pasada, además, Downing Street volvió a descartar cualquier posibilidad de modificar esa posición.

Los detalles del plan de Escocia, Irlanda y Gales para intentar independizarse de Reino Unido

Días atrás, los máximos referentes de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reunieron en una cumbre en la que suscribieron un memorando de entendimiento destinado a coordinar acciones para avanzar hacia la independencia del Reino Unido, con una postura favorable a un eventual acercamiento a la Unión Europea.

Durante el encuentro, el primer ministro de Escocia, John Swinney, junto con sus pares de Gales, Rhun ap Iorwerth, y de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, sostuvieron: “Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno de Westminster (británico) tiene derecho a poner trabas a la democracia”.

Los dirigentes suscribieron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de establecer una agenda común, promover una “economía más fuerte y justa” y potenciar sus “propios recursos energéticos”. A su vez, manifestaron su intención de que el porvenir político de sus respectivos territorios “pertenezca a la Unión Europea”.

Al encuentro se sumó Mary Lou McDonald, titular del partido Sinn Féin, quien calificó la rúbrica del documento como un hecho “histórico” y afirmó: “Es ese momento en el que afirmamos colectivamente nuestro derecho inalienable a decidir nuestro futuro”.

El “derecho a la autodeterminación”

Los referentes participaron del encuentro en su condición de líderes partidarios, y no en carácter de autoridades o enviados oficiales de los gobiernos de sus respectivas naciones. Durante la reunión, sostuvieron que los territorios que representan poseen “derecho a la autodeterminación” y remarcaron que “ningún gobierno de Westminster (británico) tiene derecho a poner trabas a la democracia”.

Los dirigentes también reconocieron que mantienen “diferentes posturas constitucionales” y coincidieron en que “cada nación determinará su propio futuro a su manera y en su tiempo”.

La declaración fue suscripta por Swinney, referente del Partido Nacional Escocés (SNP); ap Iowerth, dirigente del partido galés Plaid Cymru; y O’Neill, representante del Sinn Féin de Irlanda del Norte. A ellos se sumó McDonald, líder de la oposición en la República de Irlanda.

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