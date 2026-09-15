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15 de septiembre de 2026 - 17:25
Política.

Presupuesto 2027: el Gobierno prevé un PBI +4% y dólar a $1728

El Gobierno presentó las principales proyecciones del Presupuesto 2027, con estimaciones de inflación, dólar y crecimiento económico. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Presupuesto 2027: el Gobierno prevé un PBI +4% y dólar a $1728. 

El Gobierno dio a conocer las principales variables macroeconómicas del proyecto de Presupuesto 2027, que incluyen las proyecciones de inflación, tipo de cambio y crecimiento económico y servirán como referencia para calcular los ingresos y gastos del Estado.

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Presupuesto 2027: el Gobierno prevé un PBI +4% y dólar a $1728

Las estimaciones oficiales para 2027 contemplan una inflación del 21,1% y un crecimiento económico del 4%. En tanto, el dólar oficial es proyectado en $1728 para diciembre.

Durante la reunión de mesa política realizada este martes en la Casa Rosada, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó las principales proyecciones para 2027. Entre ellas, el Gobierno estimó una suba del salario promedio del 25,4%.

Entre las proyecciones para 2027 también se destacan exportaciones superiores a US$130.000 millones y un saldo favorable de más de US$15.000 millones en el intercambio de bienes y servicios.

Horas antes, el titular del Palacio de Hacienda había adelantado que el proyecto de Presupuesto 2027 prevé un superávit fiscal. “Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal”, sostuvo Caputo, quien remarcó que se tratará de un hecho inédito para el país fuera de una situación de default.

Entre las principales variables del Presupuesto 2027 aparece la inflación. Según las estimaciones oficiales, los precios subirán 21,2% durante el próximo año, una previsión que impactará en el cálculo de los recursos y gastos previstos.

Qué contempla el Presupuesto 2027

El Presupuesto 2027 define el marco para la administración de los recursos públicos y establece cuánto prevé recaudar y gastar el Estado nacional durante el próximo año.

El documento también detalla las previsiones de recaudación y gasto público, el resultado fiscal esperado y las partidas asignadas a las diferentes áreas de la administración nacional.

El proyecto también expone cuáles serán las principales prioridades de gasto de la gestión de Javier Milei y qué partidas recibirán mayores incrementos o sufrirán recortes durante 2027.

El debate en el Congreso estará centrado, entre otros puntos, en las proyecciones oficiales y en si los supuestos de inflación, tipo de cambio y crecimiento se ajustan a las expectativas del mercado y a las estimaciones de los analistas privados.

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