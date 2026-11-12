La ruta de La Rioja que deslumbra con montañas rojizas, cascadas y paisajes únicos.

En La Rioja , un recorrido reconocido entre los más representativos de la Argentina ofrece postales naturales difíciles de encontrar en otros lugares. Se trata de un tramo de la Ruta Nacional 40 , la extensa vía que atraviesa el país de norte a sur y que, en esta región, adquiere un atractivo especial para hacer unas escapadas por sus paisajes,geológica e historia.

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A lo largo del trayecto, las elevaciones montañosas , los valles y las profundas quebradas componen un escenario de marcados contrastes y una sorprendente variedad de especies naturales.

El área se extiende entre formaciones geográficas como los valles de Antinaco-Los Colorados y del Bermejo , y presenta un paisaje dominado por pendientes de tonos rojizos , enormes paredones de piedra y corrientes de aire que, con el paso del tiempo, esculpieron siluetas irregulares sobre las superficies rocosas.

En medio de ese escenario de erosión milenaria , crecen jarillas, cardones y diversas plantas capaces de sobrevivir con escasas precipitaciones , cuya tonalidad verde oscura contrasta con los colores secos y desgastados del suelo.

En medio del recorrido montañoso, donde la ruta serpentea entre numerosos giros y pendientes, aparece la Cuesta de Miranda, considerada uno de los atractivos paisajísticos más destacados del oeste de La Rioja. El camino, completamente pavimentado, abarca una extensión de 12 kilómetros y asciende hasta los 2.020 metros de altura sobre el nivel del mar. Su trazado constituye una conexión entre las localidades de Villa Unión y Chilecito.

Dónde queda Cuesta de Miranda

La Cuesta de Miranda se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros de Villa Unión, tomando la Ruta Nacional 40 en sentido sur, rumbo a Chilecito. Este tramo se destaca por ser uno de los paisajes más cautivadores de esta emblemática carretera, cuyo recorrido atraviesa un antiguo camino de montaña rodeado de imponentes formaciones rocosas de tonalidades rojizas, estrechos desfiladeros y una flora adaptada a las condiciones áridas de la región.

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A medida que el camino gana altura, su trazado bordea el cauce del río Miranda, cuyas aguas recorren sinuosas el valle y dan origen a la denominación de este paraje. Su recorrido ha modelado un profundo corredor natural que sirve de unión entre distintos ambientes geográficos de la zona, dando lugar a un paisaje donde se combinan una amplia variedad de tonalidades, formas y características del terreno.

A lo largo del trayecto también se localizan sitios como Las Trancas, que ofrecen la posibilidad de explorar caminos alternativos, alejados de los circuitos habituales, donde se pueden realizar paseos a pie y observar diversas especies de aves. Si quieres, puedo seguir reformulando los próximos párrafos con este mismo criterio, manteniendo un estilo uniforme y evitando que se parezcan a los originales.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Cuesta de Miranda?

Más allá de atravesar este recorrido en automóvil, muchos turistas aprovechan la visita para hacer paradas en distintos sectores panorámicos, contemplar la belleza del paisaje, capturar imágenes del lugar o participar en excursiones de senderismo acompañadas por guías.

Entre los sitios más concurridos se encuentra El Zaguán, un conjunto rocoso situado en Las Trancas que funciona como uno de los principales puntos de ingreso al cauce del río Miranda. Allí se pueden descubrir saltos de agua formados naturalmente y pequeñas piscinas de aguas transparentes, cuya utilización para actividades recreativas y baños depende de las condiciones y la época del año.

Una de las actividades que también despierta gran interés entre los visitantes es la práctica de senderismo a través del antiguo Camino del Inca, cuyo trazado se extiende entre formaciones montañosas, profundas gargantas y pasos naturales. Recorrer esta ruta permite conocer territorios que antiguamente fueron empleados como vías de intercambio comercial y conexión entre distintas culturas, al mismo tiempo que ofrece espectaculares panorámicas de los paisajes circundantes.

En la parte más elevada de la Cuesta, dentro de un paraje denominado Bordo Atravesado, se encuentra la máxima altura que alcanza este trayecto.

Este punto privilegiado permite contemplar una extensa vista del entorno montañoso y apreciar el desplazamiento de cóndores por el cielo, además de observar otras variedades de fauna propias de la región andina. La visita representa una oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y descubrir, simultáneamente, el patrimonio natural y la riqueza histórica del lugar.

Cómo llegar a Cuesta de Miranda

El acceso a este emblemático tramo montañoso puede realizarse tanto desde Villa Unión como desde Chilecito, según la localidad desde la que se inicie el viaje. El trayecto se desarrolla íntegramente por la Ruta Nacional 40, que en esta zona cuenta con pavimento y presenta condiciones adecuadas para la circulación.

Sin embargo, debido a la presencia de curvas cerradas y caminos que bordean pronunciados desniveles del terreno, es fundamental manejar con atención y adoptar las medidas de seguridad necesarias durante todo el recorrido.

Quienes emprenden el viaje desde Villa Unión encuentran una ruta de acceso más corta hacia la Cuesta de Miranda, durante la cual comienzan a aparecer imponentes escenarios serranos poco después de abandonar el área urbana.

Por otro lado, si se inicia el recorrido desde Chilecito, el desplazamiento requiere atravesar una distancia mayor, aunque ofrece un itinerario igualmente atractivo, en el que se puede contemplar cómo el paisaje va cambiando gradualmente desde los valles hasta adquirir las características propias del relieve montañoso.

Para descubrir otros rincones de la región y profundizar en su pasado, resulta conveniente contar con el acompañamiento de profesionales del turismo de la zona que estén debidamente autorizados.

Esta recomendación cobra especial importancia para quienes planean realizar caminatas o recorridos de exploración, así como visitar lugares de relevancia histórica, entre ellos La Pelea. Se trata de una quebrada que fue escenario de un conflicto bélico ocurrido en 1867, en el que participaron fuerzas locales.