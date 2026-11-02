El paisaje escondido de La Rioja que invita a vivir una aventura entre montañas.

Argentina tiene numerosos tesoros naturales y escenarios bellos, entre los que sobresale el Cañón del Ocre, en La Rioja. Se trata de una profunda hendidura rodeada de formaciones rocosas que alcanzan los 70 metros de altura y por cuyo interior corre el Río Amarillo. Quienes eligen este destino para unas escapadas, es necesario trasladarse en un vehículo 4x4.

La diversidad cromática del lugar y las particularidades de sus formaciones geológicas hicieron que el Cañón del Ocre fuera reconocido como una de las siete maravillas de La Rioja. Su origen se debe al desgaste provocado por la erosión, que dio forma a esta enorme abertura de aproximadamente 600 metros de extensión.

El Río Amarillo desciende por la montaña y atraviesa el cañón, dejando a su paso el tono particular que distingue a este paisaje y atrae a quienes llegan para conocerlo. El sitio es ideal para quienes buscan propuestas de aventura, con excursiones que permiten recorrer sus rincones y descender hasta el cauce, rodeados de un entorno natural.

Dónde queda Cañón del Ocre El lugar se encuentra a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la cadena montañosa de Famatina, a una distancia de 77 kilómetros de Chilecito. Famatina es una localidad situada en el centro-norte de La Rioja y funciona como cabecera del departamento que lleva su mismo nombre.

Escapdas: ¿Qué se puede hacer en el Cañón del Ocre? Explorar los senderos del Cañón del Ocre , en La Rioja, representa una propuesta especialmente atractiva para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y las experiencias de aventura.

Desde Chilecito, la agencia Cuesta Vieja ofrece una excursión al cañón coordinada por Camel Waidatt , con una duración aproximada de seis horas y media. El itinerario incluye una visita a Famatina, Los Corrales, los petroglifos y el puesto caprino de Ramón Rosas. Además, durante el regreso se recorren lugares como Lavadores de Oro y Cuesta Vieja, conocido por ser un punto de vuelo en parapente.

El período comprendido entre noviembre y marzo es el más aconsejable para conocer el lugar, ya que las temperaturas suelen ser agradables y favorecen las salidas y los paseos en contacto con la naturaleza. Es un destino ideal para quienes buscan actividades al aire libre y deportes extremos, como escalada de montaña, trekking y parapente .

Entre sus atractivos se destaca El Pesebre , una formación geológica en la que se alternan capas de tonalidades rojizas, blancas, verdes, grises y negras.

, una formación geológica en la que se alternan capas de tonalidades rojizas, blancas, verdes, grises y negras. A lo largo de la ladera también se distinguen formaciones como la Paleta del Pintor, Los Penitentes, La Lobería y El Castillo. Para contemplar estos paisajes con detenimiento, es necesario dedicar un tiempo considerable a detenerse y recorrerlos a pie. Cómo llegar a Cañón del Ocre Para visitar el Cañón del Ocre, se aconseja recurrir a los servicios de un guía de Chilecito o Famatina, ya que el trayecto de ripio presenta dificultades y puede resultar complicado orientarse. Al atravesar la zona montañosa, el recorrido carece de señalización, por lo que quienes no están familiarizados con el terreno corren el riesgo de extraviarse. Además, únicamente se puede transitar con vehículos 4×4. El itinerario avanza entre curvas por la Ruta Nacional 40 y la provincial 11. A medida que se dejan atrás los valles, el paisaje comienza a transformarse y predominan los tonos ocres, que dieron origen al nombre del cañón.

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