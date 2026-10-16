El pueblo de Catamarca que sorprende con un volcán, dunas blancas y paisajes únicos.

Argentina alberga una enorme variedad de sitios para hacer unas escapadas . Son puntos que atraen a viajeros de distintos lugares interesados en sus escenarios naturales, sus tradiciones y las múltiples propuestas recreativas que ofrecen. Entre estos rincones está El Peñón, un pueblo poco conocido de la región puneña de Catamarca.

País. Escapadas: el pueblo de Catamarca para disfrutar de paisajes naturales únicos y descansar

País. El pueblo de Formosa donde podés caminar entre carpinchos y especies en peligro de extinción

Este destino sorprende a quienes la visitan por encontrarse a más de 3.500 metros de altitud, en un entorno de características únicas.

Ubicado en el departamento de Antofagasta de la Sierra, este pequeño poblado catamarqueño cautiva por la belleza de sus alrededores, en los que sobresalen las extensas superficies de arena blanca del Campo de Piedra Pómez y la majestuosa presencia del Volcán Galán . La combinación de estos elementos naturales da lugar a un paisaje extraordinario, difícil de encontrar en otros rincones del país.

Otro de los grandes atractivos de El Peñón es su proximidad a la Laguna Grande , un sitio de enorme valor para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. Allí se encuentra una de las concentraciones más importantes de flamencos rosados de Sudamérica, cuya presencia ofrece una postal fascinante . A esto se suman las singulares estructuras geológicas de la zona, que convierten al lugar en un escenario privilegiado para contemplar aves en su hábitat y obtener fotografías de paisajes sorprendentes.

La identidad de El Peñón se manifiesta tanto en la hospitalidad de su gente como en la continuidad de las costumbres transmitidas de generación en generación, brindando a quienes lo visitan la posibilidad de conocer de cerca la riqueza cultural de la región. Este rincón catamarqueño combina propuestas para quienes buscan emociones y exploraciones con espacios de serenidad, convirtiéndose en un refugio ideal para dejar atrás las preocupaciones cotidianas y descubrir los extraordinarios paisajes que lo rodean.

Dónde queda El Peñón, Catamarca

En plena región puneña de Catamarca, dentro del departamento de Antofagasta de la Sierra, se encuentra la localidad de El Peñón, situada a una altitud superior a los 3.500 metros. Gracias a su ubicación privilegiada en este sector de la provincia, funciona como un punto de partida ideal para conocer algunas de las maravillas naturales más destacadas de los alrededores, entre ellas las singulares formaciones del Campo de Piedra Pómez, el imponente Volcán Galán y la Laguna Grande.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Peñón, Catamarca?

La localidad de El Peñón ofrece numerosas propuestas para disfrutar del entorno natural y descubrir sus paisajes de una manera especial:

Recorrer las extensas superficies blanquecinas del Campo de Piedra Pómez , un entorno de apariencia extraterrestre caracterizado por sus extraordinarias estructuras minerales.

Aventurarse en travesías hacia el majestuoso Volcán Galán y descubrir los paisajes que se extienden a su alrededor.

Acercarse a la Laguna Grande para observar flamencos rosados en su hábitat natural, junto con otras variedades de aves autóctonas.

Sumarse a recorridos a pie , acompañados por guías, para conocer las singulares estructuras geológicas que distinguen a esta región.

Descubrir las costumbres y la identidad cultural de la comunidad local mediante encuentros con los pobladores y sus tradiciones.

Hospedarse en alojamientos de estilo tradicional que permiten disfrutar de una estadía cercana a las costumbres y al modo de vida del lugar.

Capturar imágenes de escenarios naturales extraordinarios y retratar la belleza de los paisajes que ofrece la región.

Aprovechar el ambiente sereno y el silencio característico de la Puna de Catamarca para descansar y alejarse del ritmo acelerado de la vida cotidiana.

Adentrarse en las costumbres y los conocimientos heredados de generaciones anteriores que continúan formando parte de la identidad cultural de sus habitantes.

Admirar cómo el sol se oculta en el horizonte y tiñe de colores sorprendentes las extensas planicies y montañas del territorio puneño.

Cómo llegar a El Peñón, Catamarca

Quienes deseen conocer El Peñón deben trasladarse primero a Catamarca y, desde allí, continuar el recorrido hasta el departamento de Antofagasta de la Sierra, donde se encuentra esta pequeña localidad puneña. Debido a las condiciones del suelo y a las particularidades de los caminos de la zona, lo más conveniente es utilizar un vehículo todoterreno o una camioneta equipada con tracción integral. Para llegar al pueblo, se debe circular por las rutas provinciales que permiten acceder a este destino.