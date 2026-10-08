El pueblo de Formosa donde podés caminar entre carpinchos y especies en peligro de extinción.

En el norte argentino está el Parque Nacional Río Pilcomayo , un área protegida de Formosa que constituye un atractivo especial para quienes buscan unas escapadas que le permitan observar y conocer la fauna silvestre . Entre sus principales riquezas naturales se encuentran diversas especies amenazadas.

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Entre estas últimas, se encuentran el aguará guazú , el oso hormiguero , el ocelote , el lobito de río y el muitú . El parque está emplazado dentro de la ecorregión del Chaco Húmedo , caracterizada por presentar elevados niveles de humedad y frecuentes precipitaciones.

La presencia constante de agua da lugar a extensos sectores anegados que se distribuyen entre la vegetación y los árboles del área protegida. Estas condiciones naturales favorecen el desarrollo de un ambiente particular , en el que conviven numerosas especies y se concentra una notable diversidad biológica .

Situado a orillas del río Pilcomayo , en la zona fronteriza con Paraguay , el área protegida reúne una amplia variedad de ambientes naturales . Durante el recorrido es posible encontrar bañados, lagunas , extensiones de palmeras , bosques que crecen junto a los cursos de agua y grandes sectores de pastizal , todos ellos caracterizados por una notable riqueza de especies vegetales y animales .

Para quienes llegan al parque, existen dos sectores destinados especialmente al turismo y al disfrute del entorno: Estero Poí y Laguna Blanca. Ambos espacios pueden visitarse con facilidad y disponen de las instalaciones necesarias para que los visitantes puedan recorrerlos y permanecer en el lugar mientras se conectan con el paisaje natural.

El parque permanece abierto al público a lo largo de las distintas estaciones y no se cobra entrada para acceder a él. Para quienes buscan disfrutar del lugar con un clima más agradable, se aconseja planificar la visita fuera del período comprendido entre diciembre y marzo, cuando las temperaturas suelen ser más elevadas.

El espacio ofrece distintas alternativas para recorrerlo, desde pasar la noche en el área de acampe hasta realizar excursiones durante el día. Los visitantes pueden desplazarse por caminos señalizados de manera independiente, caminar por senderos elevados y pasarelas, detenerse en puntos panorámicos y recorrer las lagunas mediante embarcaciones que no utilizan motor. Estas actividades permiten acercarse a la fauna característica del lugar, entre ella carpinchos, yacarés y numerosas especies de aves.

Dónde queda el Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa

En el extremo norte de la provincia de Formosa se localiza el Parque Nacional Río Pilcomayo, situado junto al río que le da nombre y próximo a la frontera internacional con Paraguay. El área protegida forma parte del Chaco Húmedo, una ecorregión reconocida por sus elevados niveles de humedad. Su paisaje está compuesto por una diversidad de ambientes, entre los que se destacan los esteros, cuerpos de agua, sectores poblados de palmeras, bosques ribereños y extensiones de pastizal.

La localidad de Laguna Blanca constituye uno de los principales puntos de referencia para llegar al parque. Desde Clorinda, el trayecto es de aproximadamente 60 kilómetros y se realiza por la Ruta Nacional 86. En cambio, quienes parten desde la ciudad de Formosa deben recorrer unos 175 kilómetros, utilizando primero la Ruta Nacional 11 y luego la Ruta Nacional 86.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en el Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa?

El Parque Nacional Río Pilcomayo brinda a sus visitantes múltiples propuestas para descubrir y disfrutar la extraordinaria biodiversidad característica del Chaco Húmedo.

Visitar el sector recreativo de Estero Poí , situado a unos 9 kilómetros de Laguna Blanca , para adentrarse en los paisajes característicos del área protegida. En este recorrido se pueden apreciar extensas sabanas pobladas de palmeras caranday y, con algo de suerte, observar osos hormigueros mientras recorren el terreno en busca de alimento.

, situado a unos , para adentrarse en los paisajes característicos del área protegida. En este recorrido se pueden apreciar pobladas de y, con algo de suerte, observar mientras recorren el terreno en busca de alimento. Realizar el trayecto vehicular que conecta Estero Poí con las proximidades del río Pilcomayo. A lo largo de este recorrido se encuentran cuatro senderos, distintos puntos destinados a la observación del paisaje y varios espacios de descanso. El circuito también puede realizarse sobre dos ruedas, utilizando la bicicleta como medio de desplazamiento.

Recorrer a pie el circuito de corta extensión ubicado en el sector de acampe agreste de Estero Poí . Se trata de un recorrido autoguiado que permite reconocer las principales características de la vegetación y los animales propios de este ambiente .

el circuito de corta extensión ubicado en el . Se trata de un recorrido que permite reconocer las principales características de la y los . Conocer el sector de Laguna Blanca y adentrarse en su recorrido de pasarelas . Allí existen dos circuitos interpretativos de dificultad baja que atraviesan áreas de pajonal , donde crecen achiras con flores amarillas y diferentes especies de plantas trepadoras.

y adentrarse en su recorrido de . Allí existen de dificultad baja que atraviesan áreas de , donde crecen y diferentes especies de plantas trepadoras. Aprovechar los recorridos para contemplar la diversidad de animales que habitan el parque. Entre los ejemplares que pueden encontrarse se destacan los carpinchos , los yacarés y numerosas especies de aves . También es posible identificar algunos animales considerados en peligro de extinción , como el aguará guazú , el oso hormiguero , el ocelote , el lobito de río y el muitú .

que habitan el parque. Entre los ejemplares que pueden encontrarse se destacan los , los y numerosas especies de . También es posible identificar algunos animales considerados en , como el , el , el , el y el . Recorrer las aguas de Laguna Blanca utilizando únicamente embarcaciones que no cuenten con motor. Antes de ingresar, estos vehículos deben haber sido sometidos a un proceso de desinfección para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras. Además, es necesario contar previamente con la autorización correspondiente de la administración del parque.

Optar por excursiones acuáticas organizadas por prestadores de la zona que cuenten con la habilitación necesaria. Entre las alternativas disponibles se encuentran los paseos en kayak, piragua y rabaska , una embarcación similar a las tradicionales canoas de estilo vikingo que puede transportar hasta ocho personas .

organizadas por prestadores de la zona que cuenten con la habilitación necesaria. Entre las alternativas disponibles se encuentran los paseos en , una embarcación similar a las tradicionales canoas de estilo vikingo que puede transportar hasta . Pasar la noche en el área de camping agreste de Estero Poí y permanecer durante más tiempo en contacto con el entorno, disfrutando de una experiencia de acercamiento directo a la naturaleza.

Cómo llegar a el Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa

El acceso al Parque Nacional Río Pilcomayo puede realizarse tomando como referencia la localidad de Laguna Blanca. Desde Clorinda, el recorrido hasta allí es de aproximadamente 60 kilómetros y se efectúa por la Ruta Nacional 86. En el caso de quienes parten desde la ciudad de Formosa, la distancia asciende a unos 175 kilómetros, utilizando como principales vías la Ruta Nacional 11 y posteriormente la Ruta Nacional 86.

También existe un recorrido alternativo desde Formosa Capital. En este caso, se debe transitar por la Ruta Nacional 11 hasta llegar al empalme con la Ruta Provincial 2, ubicado a unos 95 kilómetros de la capital provincial. El trayecto continúa atravesando Colonia Pastoril y Riacho Hé Hé, hasta alcanzar nuevamente la Ruta Nacional 86, donde se encuentra Laguna Blanca.

Otra alternativa para acercarse al parque es utilizar el transporte de pasajeros que llega hasta Clorinda. Desde esa localidad es posible continuar el viaje mediante conexiones hacia Laguna Naineck y Laguna Blanca, y desde allí completar el último tramo en taxi hasta el área protegida.

También existe la posibilidad de contratar excursiones turísticas organizadas que salen directamente desde la ciudad de Formosa y ofrecen una alternativa para realizar el recorrido hasta el parque.