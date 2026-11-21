Tragedia en Formosa: un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo

Una tragedia conmocionó al fútbol argentino este viernes, cuando un futbolista de 35 años murió tras ser alcanzado por un rayo mientras entrenaba en Formosa.

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La víctima fue identificada como Iván Miers, quien participaba de una práctica en las instalaciones del Club Sportivo Patria, en la capital provincial.

El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando el equipo disputaba un amistoso de preparación con jugadores de otros clubes locales. En medio de un cambio repentino de las condiciones climáticas, una descarga eléctrica cayó muy cerca de los futbolistas.

Según relató el entrenador Juan Carlos Hermosí, los jugadores estaban entrando en calor cuando el cielo comenzó a nublarse y se registraron las primeras gotas de lluvia.

Tragedia en Formosa: un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo

En ese momento, un rayo impactó cerca de Miers y de otro futbolista, identificado como Juan Romero.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de Formosa. Miers ingresó a terapia intensiva, pero falleció horas después pese a los esfuerzos médicos.

Otro futbolista permanece internado

Juan Romero también sufrió las consecuencias de la descarga eléctrica y quedó internado con estado de salud reservado, aunque los primeros reportes indicaron que se encontraba fuera de peligro.

Miers era oriundo de Formosa y había jugado en distintos clubes, entre ellos San Martín, San Lorenzo y Silvio Pellico de Córdoba.

Tras conocerse su fallecimiento, Sportivo Patria y otras instituciones deportivas expresaron sus condolencias y acompañamiento a la familia del jugador.