El megaproyecto Argentina LNG recibió el visto bueno para incorporarse al RIGI , según confirmó el Gobierno. La propuesta es desarrollada por YPF junto con la compañía italiana Eni y la emiratí XRG.

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El Gobierno dio luz verde al ingreso de Argentina LNG al RIGI , un megaproyecto energético que tiene como protagonistas a YPF , la italiana Eni y la emiratí XRG . El plan contempla inversiones por un total de USD 50.750 millones hasta 2050.

La confirmación llegó por parte de Luis Caputo , quien comunicó la decisión en sus redes sociales. “ El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, que también destacó que se trata de “ la mayor inversión de la historia argentina ”.

NUEVO RIGI APROBADO!Argentina LNG USD 50.750 millones El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG. Se trata de la mayor inversión de la historia argentina.El proyecto contempla una inversión de USD 25.000 millones entre 2027 y 2030, y una inversión total de USD 50.750 millones hacia 2050. Permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos del gas natural, por más de USD 9.000 millones al año.Para alcanzar esos volúmenes, se prevé un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a más del 40% de la producción actual de Argentina.El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico en Vaca Muerta, la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 km cada uno, que transportarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro, donde operarán dos unidades flotantes de licuefacción.También se construirán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el procesamiento del gas y sus líquidos.Durante la etapa de construcción se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación.Felicitaciones a @HoracioMarin_ok por este extraordinario proyecto y agradecimiento al Comité RIGI por su arduo trabajo!Más inversión, más producción, más empleo y más exportaciones para la Argentina.

La iniciativa contempla un primer desembolso de USD 25.000 millones durante el período 2027-2030 . A partir de su desarrollo, busca exportar 12 millones de toneladas de GNL por año y comercializar líquidos asociados al gas, con ingresos que superarían los USD 9.000 millones anuales .

El presidente de YPF, Horacio Marín, celebró la aprobación del proyecto y agradeció el acompañamiento de las autoridades nacionales. En particular, destacó el trabajo de Javier Milei, del titular del Palacio de Hacienda y de la Secretaría de Energía para conseguir la adhesión al régimen de incentivos.

“Sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible. Siempre lo dije”, remarcó el titular de YPF, quien también adelantó el próximo paso del megaproyecto: la firma de la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para el 30 de noviembre, junto a sus socios ENI y XRG.

Gas de Vaca Muerta a la costa de Río Negro

El plan contempla alcanzar una producción diaria de 65 millones de metros cúbicos de gas, un volumen que equivale a más del 40% de lo que produce actualmente el país, de acuerdo con la información oficial.

Vaca Muerta será el punto de partida del megaproyecto, que se abastecerá del gas producido en Neuquén. El plan incluye inversiones para desarrollar la producción de gas rico y la construcción de dos ductos de 524 kilómetros: uno destinado al transporte de gas y otro de líquidos asociados, que llegarán hasta la costa atlántica de Río Negro.

El esquema prevé la instalación de dos plataformas flotantes de licuefacción (FLNG) en la costa de Río Negro. A esto se sumarán complejos industriales en Neuquén y Río Negro, destinados a procesar tanto el gas como los líquidos derivados de su producción.

En materia financiera, el megaproyecto ya tiene garantizado el acceso a USD 6.000 millones. El monto se enmarca en un acuerdo bilateral que contempla fondos del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados, además del respaldo del país norteamericano.

El entendimiento fue rubricado en Nueva York, durante un acto realizado en el Consulado argentino. Por el país participaron el canciller Pablo Quirno, mientras que Estados Unidos estuvo representado por el subsecretario de Estado Chris Landau.

La iniciativa demandará una inversión aproximada de USD 51.000 millones para avanzar en las distintas etapas del proyecto: producción, transporte y licuefacción.

De ese total, el 70% se cubriría con crédito internacional y el 30% con aportes de las empresas asociadas.

La etapa de construcción demandaría unos 20.000 trabajadores, aunque en los períodos de mayor actividad esa cifra podría trepar hasta los 40.000.

En tanto, cuando el proyecto esté en funcionamiento, se calcula que mantendrá alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos.