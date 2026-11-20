El megaproyecto Argentina LNG recibió el visto bueno para incorporarse al RIGI, según confirmó el Gobierno. La propuesta es desarrollada por YPF junto con la compañía italiana Eni y la emiratí XRG.
Caputo anunció un proyecto de inversión récord que se incorporará al RIGI
El Gobierno dio luz verde al ingreso de Argentina LNG al RIGI, un megaproyecto energético que tiene como protagonistas a YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG. El plan contempla inversiones por un total de USD 50.750 millones hasta 2050.
La confirmación llegó por parte de Luis Caputo, quien comunicó la decisión en sus redes sociales. “El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, que también destacó que se trata de “la mayor inversión de la historia argentina”.
La iniciativa contempla un primer desembolso de USD 25.000 millones durante el período 2027-2030. A partir de su desarrollo, busca exportar 12 millones de toneladas de GNL por año y comercializar líquidos asociados al gas, con ingresos que superarían los USD 9.000 millones anuales.
El presidente de YPF, Horacio Marín, celebró la aprobación del proyecto y agradeció el acompañamiento de las autoridades nacionales. En particular, destacó el trabajo de Javier Milei, del titular del Palacio de Hacienda y de la Secretaría de Energía para conseguir la adhesión al régimen de incentivos.
“Sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible. Siempre lo dije”, remarcó el titular de YPF, quien también adelantó el próximo paso del megaproyecto: la firma de la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para el 30 de noviembre, junto a sus socios ENI y XRG.
Gas de Vaca Muerta a la costa de Río Negro
El plan contempla alcanzar una producción diaria de 65 millones de metros cúbicos de gas, un volumen que equivale a más del 40% de lo que produce actualmente el país, de acuerdo con la información oficial.
Vaca Muerta será el punto de partida del megaproyecto, que se abastecerá del gas producido en Neuquén. El plan incluye inversiones para desarrollar la producción de gas rico y la construcción de dos ductos de 524 kilómetros: uno destinado al transporte de gas y otro de líquidos asociados, que llegarán hasta la costa atlántica de Río Negro.
El esquema prevé la instalación de dos plataformas flotantes de licuefacción (FLNG) en la costa de Río Negro. A esto se sumarán complejos industriales en Neuquén y Río Negro, destinados a procesar tanto el gas como los líquidos derivados de su producción.
En materia financiera, el megaproyecto ya tiene garantizado el acceso a USD 6.000 millones. El monto se enmarca en un acuerdo bilateral que contempla fondos del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados, además del respaldo del país norteamericano.
El entendimiento fue rubricado en Nueva York, durante un acto realizado en el Consulado argentino. Por el país participaron el canciller Pablo Quirno, mientras que Estados Unidos estuvo representado por el subsecretario de Estado Chris Landau.
La iniciativa demandará una inversión aproximada de USD 51.000 millones para avanzar en las distintas etapas del proyecto: producción, transporte y licuefacción.
De ese total, el 70% se cubriría con crédito internacional y el 30% con aportes de las empresas asociadas.
La etapa de construcción demandaría unos 20.000 trabajadores, aunque en los períodos de mayor actividad esa cifra podría trepar hasta los 40.000.
En tanto, cuando el proyecto esté en funcionamiento, se calcula que mantendrá alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos.
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